Na Série B, Botafogo diminui ‘dor de cabeça’ na lateral-direita e setor pode ganhar reforço importante

Crédito: Fred Tanneau/AFP

Com a possibilidade da chegada do lateral-direito Rafael, o Botafogo pode ganhar ainda mais força em uma posição que deu bastante dor de cabeça para a torcida na temporada passada. Na Série B, sob o comando de Enderson Moreira, Daniel Borges tem dado conta do recado. Além dele, Jonathan voltou de lesão e foi relacionado no último sábado.Na temporada passada, o lateral-direito Kevin era bastante criticado devido às suas más atuações. O setor era o mais frágil daquele time, que acabou rebaixado com quatro rodadas de antecedência. O elenco também contava com outros atletas que não conseguiram se firmar: Barrandeguy, Fernando Constanza, Cascado e Marcinho.

Para 2021, o problema parecia persistir, já que Jonathan se machucou no Carioca e Warley atuou improvisado por um tempo no setor com Marcelo Chamusca. Sob o comando de Enderson, Daniel Borges ganhou espaço e tem bons números. De acordo com o portal "Footstats", o lateral tem 73 passes certos, o segundo do time na Série B, sendo o líder de desarmes com 27.

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Atualmente, o clube negocia com o lateral Rafael, que nunca escondeu ser torcedor alvinegro e tem interagido nas redes sociais. Com 31 anos, ele chegaria para ser titular da posição, podendo atuar mais à frente dependendo das escolhas do comandante alvinegro.

A campanha da torcida segue nas redes sociais e o atleta postou em seus stories um vídeo em que se associa ao programa "Camisa 7". O Botafogo já oficializou a proposta pelo futebol de Rafael e a última reunião aconteceu na segunda-feira. Tudo indica que a negociação entre clube e jogador está se encaminhando e que ele poderá defender as cores do Botafogo com o número 7.

Outra opção no elenco, o lateral Jonathan se destacou no Estadual nos aspectos defensivos com desarmes e interceptações. No entanto, não atua desde a vitória sobre o Nova Iguaçu em virtude de uma lesão muscular na coxa (reto femoral). Recuperado, ele foi relacionado contra o Remo e será opção para a sequência da temporada.