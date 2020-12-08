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Na Seleção, Tite fala sobre Gabriel Menino e Gustavo Scarpa: ‘Potencial muito grande’

Técnico comentou sobre possibilidade de chances de atletas alviverdes na Amarelinha
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LanceNet

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Publicado em 

08 dez 2020 às 17:25

Publicado em 08 de Dezembro de 2020 às 17:25

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
O treinador Tite, da Seleção Brasileira, concedeu, nesta terça-feira (08), uma entrevista à Rádio Bandeirantes, na qual comentou sobre o jovem lateral do Palmeiras Gabriel Menino, que já foi convocado para defender o Brasil duas vezes.
– É importante, com esses atletas mais jovens, estabelecer etapas e ver as reações deles nos treinamentos, nos jogos. Ele veio numa primeira dimensão de convocado pra Seleção Brasileira e, no dia a dia, a gente vê o quanto que o peso de uma camisa da Seleção traz. Acho que o Bielsa que disse que lançar atletas é muito fácil, 'eu coloco no currículo 300 atletas que lancei', agora, lançar quando ele estiver maduro o suficiente pra suportar a pressão é uma coisa muito de feeling, de dia a dia. Então o Menino tá construindo essa situação toda. Ele tem um potencial muito grande, uma cabeça muito boa, extremamente competitivo, bate muito bem na bola, tem capacidade de um contra um. Ele tem grandes virtudes pra lateral e vai ter, no seu momento, a continuidade.
– O Scarpa eu conheci como um jogador de flutuação. Ele esteve conosco num amistoso, na época do Fluminense, jogando pelo lado direito e flutuando, fazendo uma função parecida com a do Éverton Ribeiro. Pra mim, ali ele tinha um potencial de evolução muito grande. Ele saiu e agora tá voltando. Vamos deixar ele apresentar mais o seu futebol para que eu possa ter uma condição melhor de falar.
Gabriel Menino foi convocado por Tite em duas oportunidades, ambas como lateral direito, e Scarpa, por sua vez, teve apenas uma chance com a Amarelinha, no amistoso contra a Colômbia, em 2017.

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