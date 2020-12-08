Na Seleção, Tite fala sobre Gabriel Menino e Gustavo Scarpa: ‘Potencial muito grande’

– É importante, com esses atletas mais jovens, estabelecer etapas e ver as reações deles nos treinamentos, nos jogos. Ele veio numa primeira dimensão de convocado pra Seleção Brasileira e, no dia a dia, a gente vê o quanto que o peso de uma camisa da Seleção traz. Acho que o Bielsa que disse que lançar atletas é muito fácil, 'eu coloco no currículo 300 atletas que lancei', agora, lançar quando ele estiver maduro o suficiente pra suportar a pressão é uma coisa muito de feeling, de dia a dia. Então o Menino tá construindo essa situação toda. Ele tem um potencial muito grande, uma cabeça muito boa, extremamente competitivo, bate muito bem na bola, tem capacidade de um contra um. Ele tem grandes virtudes pra lateral e vai ter, no seu momento, a continuidade.