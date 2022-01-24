Isla é mais um jogador do Flamengo que testa positivo para Covid-19

O lateral-direito Isla é mais um do elenco do Flamengo infectado pela Covid-19. O jogador está à disposição da seleção chilena e já iniciou o período de quarentena. Além dele, João Gomes e Filipe Luís testaram positivo para a doença na manhã desta segunda-feira.
Isla está junto com a delegação da seleção chilena para a disputa de dois jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O Chile vai enfrentar a Argentina e a Bolívia pela 15ª e 16ª rodada da competição.
O chileno testou positivo para Covid-19 mas não manifestou os sintomas da doença. De acordo com as normas impostas pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, o período de quarentena é de cinco dias, para quem for assintomático, ou de sete dias caso tenha algum dos sintomas.
Além de Isla, João Gomes e Filipe Luís, o lateral Matheuzinho também já foi diagnosticado com a doença, na reapresentação do elenco no início deste ano. Porém, o jogador cumpriu o protocolo de quarentena e já treina com o grupo normalmente.