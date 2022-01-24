Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
No Chile

Isla é mais um jogador do Flamengo que testa positivo para Covid-19

O lateral-direito está q serviço da seleção pelas Eliminatórias para a Copa e vai desfalcar a equipe para iniciar o protocolo de quarentena
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 jan 2022 às 15:12

Publicado em 24 de Janeiro de 2022 às 15:12

O lateral-direito Isla é mais um do elenco do Flamengo infectado pela Covid-19. O jogador está à disposição da seleção chilena e já iniciou o período de quarentena. Além dele, João Gomes e Filipe Luís testaram positivo para a doença na manhã desta segunda-feira. 
Flamengo
Isla, do Flamengo, está com a seleção chilena e testou positivo para a Covid-19 Crédito: Staff Images/Conmebol
Isla está junto com a delegação da seleção chilena para a disputa de dois jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. O Chile vai enfrentar a Argentina e a Bolívia pela 15ª e 16ª rodada da competição.
O chileno testou positivo para Covid-19 mas não manifestou os sintomas da doença. De acordo com as normas impostas pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, o período de quarentena é de cinco dias, para quem for assintomático, ou de sete dias caso tenha algum dos sintomas.
Além de Isla, João Gomes e Filipe Luís, o lateral Matheuzinho também já foi diagnosticado com a doença, na reapresentação do elenco no início deste ano. Porém, o jogador cumpriu o protocolo de quarentena e já treina com o grupo normalmente.

Veja Também

Covid-19: Jogadores do Flamengo testam positivo para a doença

Bruno Henrique comemora três anos no Flamengo e agradece à nação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados
Imagem de destaque
Cidade do ES instala cabine telefônica (sem telefone) à moda inglesa
Imagem de destaque
Royalties do petróleo: os bastidores do julgamento no STF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados