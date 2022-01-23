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Bruno Henrique comemora três anos no Flamengo e agradece à nação

Neste domingo, 23 de janeiro, Bruno Henrique completa três anos de Rubro-Negro, onde se notabilizou por gols decisivos e títulos
LanceNet

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Publicado em 

23 jan 2022 às 11:15

Publicado em 23 de Janeiro de 2022 às 11:15

Em 23 de janeiro de 2019, Bruno Henrique assinou contrato e tornou-se atleta do Flamengo. O resto é história: 163 jogos, 76 gols, 38 assistências e nove títulos do Rei da América vestindo o Manto. Nas redes sociais, o camisa 27 comemorou os três anos da "escolha que transformou sua vida e carreira".
Bruno Henrique
Bruno Henrique tornou-se um dos principais jogadores do Flamengo no ciclo vitorioso dos últimos 3 anos Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
"Há 3 anos eu fazia uma escolha que transformaria minha vida e minha carreira. Há 3 anos eu assinava meu contrato e me tornava jogador do Flamengo. Foi o melhor que poderia ter me acontecido. Obrigado, Mengão e Nação, por tudo o que me deram e por tudo o que construímos juntos!", disse.
Aos 31 anos, Bruno Henrique inicia mais uma temporada como um dos nomes de destaque do Flamengo. O camisa 27 está participando da pré-temporada, no Ninho do Urubu, sob o comando de Paulo Sousa há duas semanas.
O técnico português fez elogios ao BH, mas também indicou que dará mais minutos a Pedro, não descartando utilizar um trio de atacantes com Gabigol. Quando chegou ao Flamengo, vindo do Santos, Bruno Henrique assinou até o fim de 2021. Contudo, no início de 2020, após os títulos do Brasileirão e da Libertadores, o atacante renovou até dezembro de 2023, atual vínculo de BH.

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