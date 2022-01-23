Bruno Henrique comemora três anos no Flamengo e agradece à nação

Em 23 de janeiro de 2019, Bruno Henrique assinou contrato e tornou-se atleta do Flamengo. O resto é história: 163 jogos, 76 gols, 38 assistências e nove títulos do Rei da América vestindo o Manto. Nas redes sociais, o camisa 27 comemorou os três anos da "escolha que transformou sua vida e carreira".

Bruno Henrique tornou-se um dos principais jogadores do Flamengo no ciclo vitorioso dos últimos 3 anos Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

"Há 3 anos eu fazia uma escolha que transformaria minha vida e minha carreira. Há 3 anos eu assinava meu contrato e me tornava jogador do Flamengo. Foi o melhor que poderia ter me acontecido. Obrigado, Mengão e Nação, por tudo o que me deram e por tudo o que construímos juntos!", disse.

Aos 31 anos, Bruno Henrique inicia mais uma temporada como um dos nomes de destaque do Flamengo. O camisa 27 está participando da pré-temporada, no Ninho do Urubu, sob o comando de Paulo Sousa há duas semanas.