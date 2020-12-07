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Na reapresentação, Flamengo informa que Bruno Henrique não necessita de exames no joelho

Sem lesão! Atacante saiu do clássico contra o Botafogo, no último sábado, apresentando dores no tendão posterior do joelho direito. Ou seja, sem problemas para o próximo jogo...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2020 às 16:27

Publicado em 07 de Dezembro de 2020 às 16:27

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira, após folga no domingo, com uma boa notícia para iniciar a primeira semana cheia para treinamentos de Rogério Ceni pelo clube. Bruno Henrique, que havia sentido dores no tendão posterior do joelho direito na vitória diante do Botafogo, "apresentou melhora" e, assim, "não houve necessidade de exame".
O Flamengo informou o seguinte, através de sua assessoria de imprensa:
- Nesta segunda-feira (07.12), o atleta Bruno Henrique foi reavaliado pelo Departamento Médico e apresentou melhora. Não houve necessidade de exame.
Jogadores que iniciaram o jogo contra o Botafogo, adversário do último sábado, realizam apenas um treino regenerativo, como de praxe, nas dependências do Ninho do Urubu. Desfalque do último jogo, Gabigol segue o trabalho de transição e com boas expectativas de retornar contra o clube que o revelou.
Isso porque, o próximo jogo do Flamengo será contra o Santos, neste domingo, no Maracanã e pela 25ª rodada do Brasileirão. Cabe lembrar que Ceni não terá Gustavo Henrique, outro ex-Peixe, pois está suspenso.

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