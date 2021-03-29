Na reapresentação do Flamengo, Rodrigo Caio treina uma parte com o grupo; Pedro segue no DM

Com o elenco unificado, o Flamengo se reapresentou nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu, visando ao jogo contra o Bangu, às 21h desta quarta, pela 7ª rodada da Taça Guanabara. Rogério Ceni assumirá a equipe como líder, cujo posto foi conquistado com quatro vitórias e um empate sob o comando de Maurício Souza. O treino iniciou às 15h. Na atividade de hoje no CT, Rodrigo Caio realizou apenas a primeira parte com o grupo. Depois, fez um trabalho à parte, dando continuidade à transição. Possível baixa, o zagueiro ainda tem a presença incerta no jogo desta quarta.
Para dar a largada, Ceni priorizará o time-base que conquistou o Octa brasileiro, após 21 sessões de treinamento em rotina de pré-temporada no Ninho do Urubu. Para a estreia, deve escalar: Diego Alves; Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.
+ Veja a tabela e o regulamento do Cariocão 2021O jogo contra o Bangu será no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.