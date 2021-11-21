Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Na raça, CSA derrota Coritiba e sonha com o acesso

Azulão surpreendeu no Couto Pereira e agora está no G-4 da Série B...
LanceNet

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 17:57

No Couto Pereira, o CSA manteve vivo o sonho de disputar a Série A. Com gol de Wellington, o Azulão bateu o Coritiba por 1 a 0.
CLASSIFICAÇÃO
Agora, o Azulão é o 4º colocado da Série B, com 59 pontos. O Coxa é o vice-líder, com 64 pontos.
CALENDÁRIO
Na rodada final, o Coritiba mede forças com a Ponte Preta, fora de casa. O CSA encara o Brasil de Pelotas, no Rei Pelé.
COXA NO ATAQUE E SUSTO DO CSA
Como era o aguardado, o Coritiba se lançou ao ataque e ocupou o campo do CSA. O time da casa tentou envolver o rival e criar boas oportunidades, mas encontrava uma parede azul. Quando o CSA resolveu descer, Dellatorre saiu na cara de Wilson e o arqueiro fez milagre.
THIAGO RODRIGUES
Destaque na campanha do Azulão, Thiago Rodrigues foi o responsável por segurar o placar sem gols. Na pressão do Coxa, o arqueiro fez ótima defesa na finalização de Léo Gamalho.
TRAVE
Nos minutos finais, o CSA deu uma estocada que deixou gelado o Couto Pereira. Iury Castilho recebeu, girou em cima da marcação e soltou o pé. A bola pegou na trave e saiu.
CHANCES DO COXA
Na etapa final o Coritiba voltou melhor e deu trabalho ao CSA. Em menos de 15 minutos, duas chances claras foram criadas. Na primeira, Val recebeu de Raphinha e foi travado por Ernanes na hora certa. Pouco depois, Val arriscou de fora da área e chacoalhou o travessão.
GOL
Aos 21 minutos, Wellington aproveitou a cobrança de escanteio e, sozinho, testou firme para vencer o goleiro Wilson, 1 a 0.
TENSÃO
Com a vantagem no marcador, o CSA truncou a partida e não deixou o Coritiba reagir. Irritado, o Coxa deixava transparecer o incômodo com a situação e os jogadores discutiam no gramado. Com o placar favorável, o time alagoano soube administrar e conquistou a vitória fora de casa.
Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados