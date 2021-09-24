Na pior atuação da 'Era Enderson', derrota do Botafogo é marcada por erros coletivos e individuais

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Atuação para esquecer - ou para ser lembrada e, posteriormente, pautada como erros para não serem repetidos. O Botafogo foi presa fácil para o CSA e saiu do Estádio Rei Pelé, nesta quinta-feira, com uma derrota por 2 a 0 - um placar que, pelas circunstâncias do jogo - poderia ter sido maior.

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O primeiro tempo trouxe à tona os piores 45 minutos do Botafogo sob o comando de Enderson Moreira. O time não conseguiu sair da pressão exercida pelo CSA e, nas poucas vezes que roubou a bola, desperdiçava a posse com passes errados e pouca aproximação dos jogadores.

A primeira finalização do time saiu apenas aos 42 minutos do primeiro tempo - e ainda em um lance de muito perigo, quando Thiago Rodrigues parou uma cabeçada de Diego Gonçalves em uma grande defesa. Foi a partida em que o Alvinegro mais demorou para chutar no gol adversário desde que Enderson foi contratado.O segundo tempo começou de forma mais promissora. Em 30 segundos, uma jogada bem trabalhada que resultou em um chute de Chay defendido por Thiago Rodrigues. Em menos de um minuto, o Alvinegro havia mostrado mais qualidades do que nos 45 minutos anteriores.

O ímpeto foi travado pelo erro individual de Diego Loureiro, que, no mesmo lance, saiu errado dando a bola no pé de Marco Túlio e, ao tentar defender o chute por cobertura, não alcançou e colocou a pelota para o gol. Com o placar negativo e já sem apresentar muita ações coletivas, o Alvinegro fez pouco para tentar recuperar o placar.