Na moita: Boca Juniors espera Junior Barranquilla efetuar compra de Borja para contratar atacante

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Borja não deve mais vestir a camisa do Palmeiras. Apesar do contrato por empréstimo com o Junior Barranquilla expirar no final de junho, a diretoria do Verdão já negocia a venda em definitivo do atleta.Recentemente, foi divulgado que o atacante está na mira do Boca Juniors. O colombiano é um pedido de Miguel Ángel Russo, treinador do Boca.

Com exclusividade, o LANCE!/NOSSO PALESTRA soube, no entanto, que a equipe de Buenos Aires aguarda o desfecho da negociação entre Palmeiras e Junior Barranquilla para fazer uma investida por Borja.

Isso porque, ainda de acordo com as informações obtidas pelo L!/NP, o Boca Juniors entende que negociar com o clube colombiano é financeiramente mais vantajoso. Caso o centroavante seja reintegrado ao Verdão, seu valor de mercado será ainda maior.No início de 2021, o Palmeiras cogitou o término do empréstimo e o retorno de Borja, mas Abel Ferreira barrou a ideia após o jogador solicitar uma vaga no time que disputava a reta final da Libertadores.