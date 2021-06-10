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Na moita: Boca Juniors espera Junior Barranquilla efetuar compra de Borja para contratar atacante

Miguel Ángel Russo, treinador da equipe argentina, pediu a contratação do colombiano, que pertence ao Palmeiras...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 13:00

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 13:00

Crédito: AFP
Borja não deve mais vestir a camisa do Palmeiras. Apesar do contrato por empréstimo com o Junior Barranquilla expirar no final de junho, a diretoria do Verdão já negocia a venda em definitivo do atleta.Recentemente, foi divulgado que o atacante está na mira do Boca Juniors. O colombiano é um pedido de Miguel Ángel Russo, treinador do Boca.
Com exclusividade, o LANCE!/NOSSO PALESTRA soube, no entanto, que a equipe de Buenos Aires aguarda o desfecho da negociação entre Palmeiras e Junior Barranquilla para fazer uma investida por Borja.
Isso porque, ainda de acordo com as informações obtidas pelo L!/NP, o Boca Juniors entende que negociar com o clube colombiano é financeiramente mais vantajoso. Caso o centroavante seja reintegrado ao Verdão, seu valor de mercado será ainda maior.No início de 2021, o Palmeiras cogitou o término do empréstimo e o retorno de Borja, mas Abel Ferreira barrou a ideia após o jogador solicitar uma vaga no time que disputava a reta final da Libertadores.
Borja tem contrato até o final de 2022 com o Palmeiras, com a possibilidade de ser estendido de forma unilateral pelo clube até o final de 2023. Em 2017, o Alviverde desembolsou 10,5 milhões de dólares (cerca de R$ 34 milhões, na cotação da época), com investimento da Crefisa, pela compra de 70% dos direitos do atacante, que foi eleito o melhor jogador da América do Sul em 2016.

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