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futebol

Na mira do Flamengo, zagueiro Rodrigo Ely compartilha audiência em jogo do clube

Defensor de 27 anos, atualmente sem clube, chegou ao Milan ainda com idade sub-20...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 12:57

LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2021 às 12:57
Crédito: Divulgação
O Flamengo já tem um acerto por empréstimo com Kenedy, junto ao Chelsea, e ainda tenta Andreas Pereira (Manchester United) e Thiago Mendes (Lyon), também cedidos com opção de compra. Confira mais aqui.

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