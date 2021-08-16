Na mira do Flamengo, zagueiro Rodrigo Ely compartilha audiência em jogo do clube

O Flamengo já tem um acerto por empréstimo com Kenedy, junto ao Chelsea, e ainda tenta Andreas Pereira (Manchester United) e Thiago Mendes (Lyon), também cedidos com opção de compra. Confira mais aqui.
Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 12:57
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