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Na mira do Flamengo, Everton Cebolinha vive bom momento e terá saída dificultada pelo Benfica

Jogador de 25 anos assumiu a titularidade na equipe portuguesa com a saída de Jorge Jesus e clube lusitano não pretende vendê-lo neste momento. Flamengo está de olho no atleta...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 10:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 fev 2022 às 10:56
Vivendo grande fase com a camisa do Benfica desde a demissão de Jorge Jesus, o atacante Everton Cebolinha voltou a ter protagonismo no time português. A boa fase do camisa 7, que está sendo refletida com gols e assistências, deverá fazer com que os Encarnados não negociem o atleta no momento.De acordo com o jornal "A Bola", o Benfica "está determinado a resistir a propostas" a Everton, que está na mira do Flamengo, como já afirmou Marcos Braz, vice-presidente de futebol rubro-negro. Segundo o portal, ainda não houve nenhuma proposta oficial.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Português
Ainda conforme o periódico, os valores que o Flamengo pretende oferecer ao Benfica por Everton são de 13 milhões de euros (R$ 78,2 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos do jogador. Além do Rubro-Negro, clubes de outros países também sondaram o atleta, disse o "A Bola".
Com a janela de transferências fechadas, uma venda de Everton faria com que a equipe de Nélson Veríssimo pudesse contratar somente jogadores livres no mercado, com opções escassas. Além disso, um eventual reforço não poderia atuar na Champions League, já que o período de inscrições foi encerrado.
+ Confira as seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2022
Everton Cebolinha entrou em campo pelo Benfica 32 vezes na temporada, com sete gols marcados e sete assistências. Desde a saída de Jorge Jesus, porém, o brasileiro tem sido peça importante, tendo jogada sete das oito partidas e seis como titular. O camisa 7, no período, fez três gols e deu duas assistências.
Crédito: ContratadopeloBenficapor20milhõesdeeuros,Evertontemcontratoatéjunhode2025(Foto:Divulgação/Benfica

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