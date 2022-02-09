Na mira do Flamengo, Everton Cebolinha vive bom momento e terá saída dificultada pelo Benfica

Vivendo grande fase com a camisa do Benfica desde a demissão de Jorge Jesus, o atacante Everton Cebolinha voltou a ter protagonismo no time português. A boa fase do camisa 7, que está sendo refletida com gols e assistências, deverá fazer com que os Encarnados não negociem o atleta no momento.De acordo com o jornal "A Bola", o Benfica "está determinado a resistir a propostas" a Everton, que está na mira do Flamengo, como já afirmou Marcos Braz, vice-presidente de futebol rubro-negro. Segundo o portal, ainda não houve nenhuma proposta oficial.

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Ainda conforme o periódico, os valores que o Flamengo pretende oferecer ao Benfica por Everton são de 13 milhões de euros (R$ 78,2 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos do jogador. Além do Rubro-Negro, clubes de outros países também sondaram o atleta, disse o "A Bola".

Com a janela de transferências fechadas, uma venda de Everton faria com que a equipe de Nélson Veríssimo pudesse contratar somente jogadores livres no mercado, com opções escassas. Além disso, um eventual reforço não poderia atuar na Champions League, já que o período de inscrições foi encerrado.

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Everton Cebolinha entrou em campo pelo Benfica 32 vezes na temporada, com sete gols marcados e sete assistências. Desde a saída de Jorge Jesus, porém, o brasileiro tem sido peça importante, tendo jogada sete das oito partidas e seis como titular. O camisa 7, no período, fez três gols e deu duas assistências.