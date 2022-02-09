Na liderança do Carioca, Botafogo tenta quebrar jejum no clássico contra o Fluminense; Entenda

Em meio à construção do elenco para a temporada, o Botafogo utiliza o início do Campeonato Carioca como um verdadeiro laboratório. O técnico Enderson Moreira tem testado jogadores e rodado o grupo. Líder da competição em quatro rodadas, o Alvinegro terá pela frente os primeiros grandes desafios pós-acesso - três clássicos nas próximas quatro partidas.O primeiro deles será realizado na quinta-feira, às 20h, no Nilton Santos, contra o Fluminense. No domingo, a equipe entra em campo diante do Vasco, às 20h, no Castelão, em São Luís, no Maranhão. Dois confrontos diretos, já que o Cruz-Maltino também tem 10 pontos na tabela e o Tricolor soma 9.

Para o duelo desta quinta, a tendência é que Joel Carli volte a ser titular após suspesão. De olho em se manter na ponta da tabela, o Botafogo terá que quebrar um incômodo jejum no clássico vovô, já que não vence o rival desde o dia 11 de maio de 2019 (seis partidas). Na época, Alex Santana marcou o gol da vitória, de cabeça, pelo Campeonato Brasileiro.

Desde então, foram seis jogos com quatro vitórias para o Fluminense e dois empates. No returno do Brasileirão 2019, Yony González estufou a rede e sacramentou o triunfo tricolor. Na disputa do Carioca no ano seguinte, o Glorioso voltou a enfrentar dificuldades e não conseguir vencer o rival.

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No primeiro turno, Nene marcou duas vezes e Wellington Silva carimbou a goleada por 3 a 0, no Maracanã. O jogo foi válido ainda pelo Grupo B da Taça Guanabara, primeiro turno do Estadual. Na semifinal da Taça Rio, as equipes fizeram um jogo morno e empataram sem gols. O resultado classificou o Fluminense para a final do segundo turno.

No mesmo ano, mais dois confrontos pelo Brasileirão. O Botafogo fez uma péssima campanha, acabou sendo rebaixado, e no primeiro turno empatou com o rival por 1 a 1, no Nilton Santos. Caio Alexandre marcou, mas Kevin, contra, deixou tudo igual. No returno, Lucca e Wellington Silva deram a vitória ao tricolor em duelo realizado em São Januário - o Maracanã estava cedido à Conmebol para a final da Libertadores.

Na temporada passada, os rivais se enfrentaram apenas uma vez, já que estavam em divisões diferentes no Brasileirão. Ambos mediram forças pelo Carioca, e Nino marcou de cabeça, no Maracanã. Com o revés, o Glorioso deu adeus à competição sob o comando de Marcelo Chamuca, que seria demitido no início do campeonato nacional.

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Mesmo ainda com o desfalque de Chay, que se recupera de uma operação, e ainda sem os reforços, que devem vir mais para frente, o Botafogo precisa vencer. E não só os três pontos são importantes como apresentar um bom futebol para dar um norte ao trabalho de Enderson para 2022. Depois dos dois clássicos, o time encara Resende e Flamengo, no Nilton Santos, dias 17 e 23 respectivamente.

Confira as últimas partidas entre Botafogo e Fluminense (jogos oficiais)

Fluminense 1 x 0 Botafogo - Campeonato Carioca 2021Fluminense 2 x 0 Botafogo - Campeonato Brasileiro 2020 Botafogo 1 x 1 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2020Fluminense 0 x 0 Botafogo - Campeonato Carioca 2020Fluminense 3 x 0 Botafogo - Campeonato Carioca 2020Botafogo 0 x 1 Fluminense - Campeonato Brasileiro 2019Fluminense 0 x 1 Botafogo - Campeonato Brasileiro 2019