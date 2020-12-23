futebol

Na Justiça: Walmer Machado cobra mais de R$ 200 mil de Nelson Mufarrej e Botafogo

Segundo colocado nas últimas eleições presidenciais e atual conselheiro, advogado entrou com processo contra atual mandatário por detalhes envolvendo processo da Odebrecht...

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 16:41

Crédito: Divulgação
O Botafogo sofre com mais um processo na Justiça. E, novamente, de um rosto conhecido: Walmer Machado, segundo colocado nas últimas eleições presidenciais, entrou com um processo contra Nelson Mufarrej e o clube, cobrando R$ 241 mil alegando uma quebra de contrato que tinha com o Alvinegro. A informação foi dada pelo portal "Esporte News Mundo" e confirmada pelo LANCE!.
O atual membro do Conselho Deliberativo e vice nas últimas eleições cobra este valor do atual presidente porque alega que havia uma cláusula de exclusividade no processo envolvendo a Odebrecht, que ele foi contratado pelo clube ainda na gestão de Carlos Eduardo Pereira para defendê-lo na Justiça.
Na metade desse ano, Walmer Machado foi retirado do processo, que ainda corre na Justiça. Após realizar críticas a Nelson Mufarrej no que diz respeito à governança de forma interna, o advogado foi retirado do caso.
O advogado, à época, afirmou que a ação do atual presidente era totalmente politica, porque ele já havia manifestado o desejo de participar das próximas eleições do Botafogo. Em uma entrevista ao LANCE!, inclusive, Walmer Machado afirmou que a demissão vinda de Nelson Mufarrej parecia o "AI-5 da ditadura".
Walmer afirma que o atual processo é endereçado apenas contra Nelson Mufarrej, mas, por força de justiça, precisa incluir o Botafogo, já que todo o acordo envolvendo a defesa contra a Odebrecht foi firmado para defender o clube.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Michelle Barros e Shia Phoenix anunciam gravidez do primeiro filho
Imagem de destaque
Quem é o delegado da PF alvo de ordem do governo Trump para deixar os EUA
Veja como é a declaração do IR do MEI e por que categoria entrega dois documentos

