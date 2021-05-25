Na Justiça: TST concede liminar desobrigando o Vasco de reintegrar funcionários demitidos

Crédito: São Januário tem tido menos funcionários do que já teve há até bem pouco tempo atrás (Rafael Ribeiro/Vasco

O Vasco obteve uma vitória na Justiça nesta terça-feira. O ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), concedeu uma liminar na qual desobriga o clube de reintegrar os 186 funcionários demitidos em março.A decisão é parcial. Vale, pelo menos, até apreciação do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ). Mesmo assim, é o respiro desejado pela diretoria, pressionada pela mobilização dos profissionais dispensados junto ao Sindeclubes na Justiça.

Na última segunda-feira, quase metade do grupo de demitidos esteve em frente a São Januário. Havia decisão que obrigava o clube a reintegrar os trabalhadores. O clube, no entanto, se recusou a cumpri-la e acionou instância superior, na qual obteve a liminar favorável.

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