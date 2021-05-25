Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Na Justiça: TST concede liminar desobrigando o Vasco de reintegrar funcionários demitidos
futebol

Na Justiça: TST concede liminar desobrigando o Vasco de reintegrar funcionários demitidos

Vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho aceitou argumentos do Cruz-Maltino para não realocar os colaboradores novamente no clube; alguns estiveram em São Januário...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 16:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 16:51
Crédito: São Januário tem tido menos funcionários do que já teve há até bem pouco tempo atrás (Rafael Ribeiro/Vasco
O Vasco obteve uma vitória na Justiça nesta terça-feira. O ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), concedeu uma liminar na qual desobriga o clube de reintegrar os 186 funcionários demitidos em março.A decisão é parcial. Vale, pelo menos, até apreciação do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ). Mesmo assim, é o respiro desejado pela diretoria, pressionada pela mobilização dos profissionais dispensados junto ao Sindeclubes na Justiça.
Na última segunda-feira, quase metade do grupo de demitidos esteve em frente a São Januário. Havia decisão que obrigava o clube a reintegrar os trabalhadores. O clube, no entanto, se recusou a cumpri-la e acionou instância superior, na qual obteve a liminar favorável.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
O caso é extenso, mas se resume na demissão de um grupo de funcionários de diferentes departamentos do Vasco em nome, de acordo com o clube, de uma economia. O valor giraria em torno de 35% da folha salarial da instituição. Desde então, com o Sindeclubes ativo, há divergências nos valores a serem pagos pelo Cruz-Maltino em relação a multas e indenizações.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados