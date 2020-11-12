Na Granja Comary, Everton Ribeiro e Pedro acompanham jogo do Flamengo

Convocados por Tite para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas, Everton Ribeiro e Pedro desfalcaram o Flamengo nesta quarta, contra o São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil. O meia e o atacante, contudo, acompanharam a partida na Granja Comary, no CT em Teresópolis, e registraram a torcida pelos companheiros nas redes sociais.