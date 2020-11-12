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Na Granja Comary, Everton Ribeiro e Pedro acompanham jogo do Flamengo

Meia e atacante do Flamengo estão concentrados com a Seleção Brasileira em Teresópolis...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 22:12

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 22:12

Crédito: Arquivo Pessoal
Convocados por Tite para defender a Seleção Brasileira nas Eliminatórias Sul-Americanas, Everton Ribeiro e Pedro desfalcaram o Flamengo nesta quarta, contra o São Paulo pelas quartas de final da Copa do Brasil. O meia e o atacante, contudo, acompanharam a partida na Granja Comary, no CT em Teresópolis, e registraram a torcida pelos companheiros nas redes sociais.
- Avante, Mengão! Juntos sempre - publicou Pedro, artilheiro do Fla neste ano.
O Brasil enfrenta a Venezuela, na sexta-feira, no Morumbi, e depois vai a Montevidéu encarar a seleção do Uruguai, no Estádio Centenário, na terça.

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