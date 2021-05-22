Na final do Carioca, Fluminense homenageará vítimas da Covid-19: '#É pelo Flu, é pelas vidas'

Na noite deste sábado, o Fluminense realizará uma ação de conscientização e combate à pandemia na final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, no Maracanã, às 21h05. O Tricolor entrará em campo com a frase “#É pelo Flu, é pelas vidas” estampada na camisa da equipe.CONFIRA A NOTA DO FLUMINENSE ​O Fluminense Football Club realiza neste sábado uma ação de conscientização e combate à pandemia. Em homenagem aos mais de 446 mil mortos pela Covid-19 em todo o Brasil, o Time de Guerreiros entrará em campo nesta noite para a final do Campeonato Carioca diante do Flamengo, às 21h05, no Maracanã, estampando em sua camisa a frase “#É pelo Flu, é pelas vidas”.