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Na final do Carioca, Fluminense homenageará vítimas da Covid-19: '#É pelo Flu, é pelas vidas'

O Tricolor das Laranjeiras vai estampar ação de combate à Covid-19 em sua camisa na partida deste sábado...

Publicado em 22 de Maio de 2021 às 16:13

LanceNet

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Publicado em 

22 mai 2021 às 16:13
Crédito: Homenagem ficará na parte da frente da camisa (Arte: Comunicação - Fluminense F.C
Na noite deste sábado, o Fluminense realizará uma ação de conscientização e combate à pandemia na final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, no Maracanã, às 21h05. O Tricolor entrará em campo com a frase “#É pelo Flu, é pelas vidas” estampada na camisa da equipe.CONFIRA A NOTA DO FLUMINENSE ​O Fluminense Football Club realiza neste sábado uma ação de conscientização e combate à pandemia. Em homenagem aos mais de 446 mil mortos pela Covid-19 em todo o Brasil, o Time de Guerreiros entrará em campo nesta noite para a final do Campeonato Carioca diante do Flamengo, às 21h05, no Maracanã, estampando em sua camisa a frase “#É pelo Flu, é pelas vidas”.
O Tricolor vai divulgar em suas redes sociais informações importantes para o combate à disseminação do novo coronavírus, como medidas de prevenção do contágio, sintomas do vírus, alertas sobre a importância da vacinação e telefones úteis para esclarecimentos e atendimento médico.
Ciente da importância do futebol na vida de tantos, sejam crianças, jovens ou idosos, o Fluminense espera contribuir para a maior efetividade da campanha de vacinação. Parafraseando nosso hino, com a devida licença poética que o momento permite, "vacina pela sua disciplina".(Arte: Comunicação - Fluminense F.C)

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