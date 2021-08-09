Na expectativa: Torcedores do Paris Saint-Germain se reúnem e aguardam possível chegada de Messi

Crédito: Torcedores do PSG se reúnem e aguardam chegada de Lionel Messi (Zakaria ABDELKAFI / AFP

Diversos torcedores do Paris Saint-Germain se reúnem nesta segunda-feira em frente ao Parque dos Príncipes e aguardam a chegada de Lionel Messi. O argentino tem uma proposta em mãos para ser atleta do clube francês até 2023, mas ainda não há nada assinado.Segundo o "Le Parisien" e o "As", embora as negociações entre o clube e o jogador estejam bem avançadas, o atleta não deve aterrisar em Paris nesta segunda. Apesar disso, grades estão sendo organizadas pela segurança local no aeroporto da cidade para o desembarque do atacante.

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Por outro lado, o jornalista Olivier Tallaron afirmou que Messi será apresentado ainda nesta segunda-feira, mas que o evento não será na Torre Eiffel. De acordo com Nicolò Schira, o craque irá realizar exames médicos com o intuito de ser anunciado o quanto antes.