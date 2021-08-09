Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Na expectativa: Torcedores do Paris Saint-Germain se reúnem e aguardam possível chegada de Messi
futebol

Na expectativa: Torcedores do Paris Saint-Germain se reúnem e aguardam possível chegada de Messi

Grupo de fãs se reúnem em frente ao Parque dos Príncipes, estádio do PSG, mas chegada do craque argentino em Paris não está confirmada para esta segunda-feira...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 09:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 ago 2021 às 09:49
Crédito: Torcedores do PSG se reúnem e aguardam chegada de Lionel Messi (Zakaria ABDELKAFI / AFP
Diversos torcedores do Paris Saint-Germain se reúnem nesta segunda-feira em frente ao Parque dos Príncipes e aguardam a chegada de Lionel Messi. O argentino tem uma proposta em mãos para ser atleta do clube francês até 2023, mas ainda não há nada assinado.Segundo o "Le Parisien" e o "As", embora as negociações entre o clube e o jogador estejam bem avançadas, o atleta não deve aterrisar em Paris nesta segunda. Apesar disso, grades estão sendo organizadas pela segurança local no aeroporto da cidade para o desembarque do atacante.
>Confira a tabela detalhada do Campeonato Francês
Por outro lado, o jornalista Olivier Tallaron afirmou que Messi será apresentado ainda nesta segunda-feira, mas que o evento não será na Torre Eiffel. De acordo com Nicolò Schira, o craque irá realizar exames médicos com o intuito de ser anunciado o quanto antes.
Ainda não há nenhuma confirmação oficial por parte do PSG ou da assessoria de Messi com relação a sua chegada em Paris. O argentino está próximo de assinar um contrato por duas temporadas e reeditar uma parceria no ataque com Neymar, com quem fez muito sucesso no Barcelona.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guarda compartilhada de pets: dinâmica exige atenção com a alimentação do animal
STF se vê na mira de candidatos, e reação de ministros gera nova divisão interna
Os policiais foram até Santo André, nas imediações do Faça Fácil, onde ocorreu o duplo homicídio
Homem e mulher são mortos a tiros no meio da rua em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados