Na estreia do técnico Danilo, time sub-23 do Corinthians empata jogo-treino com o Marília

Na manhã deste sábado, o time de Aspirantes do Corinthians fez seu primeiro jogo-treino pensando na temporada de 2021. A equipe do treinador Danilo enfrentou o Marília e empatou em 1 a 1, gol do atacante Matheus Mathias. O confronto marcou a estreia de Danilo, ídolo corintiano, como treinador.
A equipe de transição comandada pelo ex-jogador alvinegro Danilo foi a campo com a seguinte escalação: Filipe; Igor Formiga, Igor Morais, John e Luan; Du Queiroz, Kauê e Fabricio Oya; Gil, Hugo Borges e Matheus Mathias.
No banco de reservas, estavam à disposição os seguintes atletas: Yago, Heitor Casagrande, Leo Paraiso, Alan Ferreira, Gabriel Araujo, Gabriel Dias, Mantelli, Higor Lapa, Eduardo Blanco, Gabriel, Reifit, John Kleber.Do outro lado, comandando a equipe profissional do Marília, estava o ex-atacante Guilherme, que também teve passagem pelo Corinthians
O primeiro gol da partida saiu aos 21 minutos do primeiro, quando Fabricio Oya cobrou escanteio pela direita e Matheus Mathias subiu mais alto que a zaga adversária e faz de cabeça. Tanto Oya quanto Matheus retornaram de empréstimo na temporada passada e foram integrados ao elenco sub-23.
Mas aos 12 minutos do segundo tempo, a equipe do Marília chegou ao empate em jogada individual pela esquerda de Orlando Júnior, o atacante percorreu a ponta esquerda e chutou cruzado, sem chance de defesa para o goleiro Filipe.
Com 25 minutos, a arbitragem marcou um pênalti para a equipe do Marília, que teve a oportunidade de virar o placar, mas na cobrança o atacante adversário chutou para fora, mantendo o empate no jogo-treino até o apito final.
O time sub-23, que é chamado pelo clube de "equipe de transição" deverá realizar mais jogos-treinos e amistosos, pensando na temporada de 2021. O calendário de Aspirantes deve começar no meio do ano com o Brasileirão.