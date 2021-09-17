  • Na estreia de Fernando Diniz, Cano encerra jejum, mas Vasco vacila no fim e cede empate ao CRB
Na estreia de Fernando Diniz, Cano encerra jejum, mas Vasco vacila no fim e cede empate ao CRB

Cruz-Maltino abriu o placar no final do primeiro tempo, com um gol de letra do centroavante argentino, mas Renan Bressan igualou quase no fim da partida...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 21:02

LanceNet

16 set 2021 às 21:02
Crédito: Nene reestreou pelo Vasco nesta quinta-feira, contra o CRB (Rafael Ribeiro/Vasco
Foi por pouco. Por muito pouco que o Vasco não saiu do Estádio Rei Pelé com uma vitória na noite desta quinta-feira. Mas novamente um vacilo, este no fim do jogo, e a partida que marcou a estreia de Fernando Diniz e a reestreia de Nene no Cruz-Maltino terminou 1 a 1. Cano encerrou jejum e abriu o placar, mas Renan Bressan igualou o placar para o CRB nos acréscimos. Péssimo para a montanha que o time de São Januário precisa escalar na Série B do Campeonato Brasileiro.+ Confira a classificação e os próximos jogos da Série B
PRESSÃO MANDANTE E VARCom nove minutos de jogo, Nene cobrou falta frontal, mas de longe. A cobrança foi boa, mas Diogo Silva defendeu. Quatro minutos depois, o time da casa pressionou. Primeiro Diego Torres lançou Nicolas Careca, que chutou, mas foi travado por Vanderlei. Aos 14, o perigo veio de cima: o Cruz-Maltino vacilou na marcação, o CRB chegou a abrir o placar, com Caetano, mas o lance foi anulado por impedimento com a ajuda do VAR.
PRESSÃO VISITANTE E GOLAos 26, o Vasco pressionou a saída de bola, e Cano chutou forte. O goleiro mandante defendeu. Cinco minutos depois, filme parecido: foi Andrey quem chutou, Diogo defendeu e Cano tentou o rebote. Houve revisão e a não marcação foi confirmada. Aos 37, Nene rolou para o mesmo Andrey, em cobrança de falta na lateral esquerda da área. A finalização foi para fora. E no último lance do primeiro tempo, a bola sobrou para Ricardo Graça na entrada da área, após escanteio. O chute forte encontrou a letra de Cano. Gol do artilheiro. Fim do jejum de dez jogos!
PRESSÃO MANDANTEO segundo tempo começou com susto aplicado pelo CRB. Aos seis minutos, Diego Torres cruzou e Ewerton Páscoa testou obrigando Vanderlei a fazer boa defesa. Com o passar do tempo, o domínio do time mandante passou a ser absoluto. Se não criava oportunidades, alugava o campo de defesa vascaíno. E numa rara chance do Vasco na etapa derradeira, Andrey puxou contragolpe de quatro jogadores contra dois, passou para Gabriel Pec e o chute... foi defendido por Diogo Silva.
E GOL...Assim como no primeiro tempo, o gol saiu nos acréscimos. O CRB roubou bola na saída cruz-maltina, Guilherme Romão rola e Renan Bressan desloca Vanderlei para o empate. Fim de papo e um empate frustrante para o Cruz-Maltino.
FICHA TÉCNICACRB 1 X 1 VASCO
Estádio: Rei Pelé, em Maceió (AL)Data e hora: 16 de setembro de 2021, às 19hÁrbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP) e Fabrini Bevilaqua Costa (SP)VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)Cartões amarelos: Reginaldo, Júnior Brandão e Guilherme Romão (CRB); Andrey (VAS)Cartão vermelho: -
GOLS: Cano (aos 48'/1ºT 0-1) e Renan Bressan (aos 46'/2ºT 1-1)
CRB: Diogo Silva, Reginaldo (Celsinho, Intervalo), Everton Páscoa, Caetano e Guilherme Romão; Marthã, Wesley (Jean Patrick, Intervalo) e Diego Torres (Renan Bressan, 16'/2ºT); Pablo Dyego, Nicolas Careca (Júnior Brandão, 16'/2ºT) e Jajá (Alisson Farias, 22'/2ºT) - Técnico: Allan Aal.
VASCO: Vanderlei, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castan e Zeca; Andrey (Caio Lopes, 38'/2ºT); Morato (Gabriel Pec, 25'/2ºT), Marquinhos Gabriel, Nene (Figueiredo, 31'/2ºT) e Léo Jabá (Bruno Gomes, 25'/2ºT); Cano - Técnico: Fernando Diniz.

Tópicos Relacionados

crb vasco
Recomendado para você

Editais e Avisos - 18/04/2026
Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt

