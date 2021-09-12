Na estreia de Carille, Santos fica no empate com o Bahia na Vila Belmiro

Na estreia do técnico Fábio Carille, o Santos teve uma atuação discreta e apenas empatou em 0 a 0 com o Bahia na noite deste sábado, na Vila Belmiro, pela 20a rodada do Campeonato Brasileiro.
Com o empate, o Santos subiu para a 13ª colocação, com 23 pontos ganhos. Na próxima rodada, o Peixe enfrenta o Ceará, sábado, na Arena Castelão. Antes, na terça, o Santos recebe o Athlético-PR no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.
O jogo
Com Fábio Carille no banco depois de apenas dois treinos, o Santos teve um primeiro tempo sem criatividade, com pouca marcação na entrada da área e nenhuma finalização. O Bahia, por sua vez, teve as melhores chances após os 25 minutos. Na primeira, em contra-ataque, Gilberto recebeu livre na área, mas tocou fraco na saída de João Paulo e o zagueiro Robson Reis salvou o Peixe.
Aos 26 minutos, Isnaldo chutou da entrada da área e João Paulo espalmou, mas o árbitro marcou apenas tiro de meta. Dois minutos depois, Rodallega chutou da entrada da área e João Paulo defendeu.
O Santos deu o primeiro chute aos sete minutos do segundo tempo. Carlos Sánchez cobrou falta da esquerda e o goleiro Mateus Claus fez grande defesa para salvar o Bahia.
Aos 14 minutos, Gabriel Pirani cruzou rasteiro da direita, Marcos Guilherme pegou de primeira e a bola passou raspando a trave esquerda do goleiro Mateus Claus.
Aos 17, o atacante Marinho entrou na vaga de Marcos Guilherme e voltou aos gramados após um mês e meio. O jogador tentou as jogadas pelo lado direito, mas não conseguiu vencer a marcação.
Até o final do jogo, apesar de ficar mais com a bola, o Santos não conseguiu criar grandes chance de gol.
FICHA TÉCNICASANTOS 0 X 0 BAHIA
Data e hora: 11 de setembro de 2021, às 21h (horário de Brasília)Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Felipe Alan Costa de Carvalho (MG)Árbitro de vídeo: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Cartões amarelos: Lucas Braga ((SAN) e Isnaldo, Nino Paraíba, Conti e Raniele (BAH)
SANTOSJoão Paulo, Pará, Robson Reis (Danilo Boza, no intervalo), Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho; Marcos Guilherme (Marinho, aos 17'/2ºT), Carlos Sánchez, Gabriel Pirani (Jean Mota, aos 24'/2ºT) e Lucas Braga; Léo Baptistão (Raniel, aos 24'/2ºT). Técnico: Fábio Carille
BAHIAMateus Claus, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Lucas Araújo (Patrick, aos 14'/2ºT) e Mugni (Matheus Bahia, aos 35'/2ºT); Ruiz (Luizão, aos 28'/2ºT), Rodallega, Gilberto (Rodriguinho, aos 28/2ºT) e Isnaldo (Raniele, aos 14'/2ºT). Técnico: Diego Dabove