Na despedida do Paulistão Feminino, Palmeiras goleia o Nacional por 7 a 1

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras

Chegou ao fim a participação do Palmeiras na disputa do Paulistão Feminino. Na despedida da competição, jogando fora de casa, no Nicolau Alayon, as Palestrinas sofreram um susto no começo da partida contra o Nacional, mas conseguiram reverter a desvantagem e acabaram goleando o adversário por 7 a 1.O Verdão saiu atrás do placar. Em um recuo de Tainara, a goleira Awanny, que substituiu Taty Amaro minutos antes da partida começar, se atrapalhou e deixou a bola passar, colocando as donas da casa na frente do marcador.

Se lançando ao ataque em busca do resultado, o Palmeiras demorou para engrenar e só conseguiu a igualdade aos 27 minutos, com Giovana, após cruzamento de Carolzinha. A virada veio minutos depois, em forte finalização de Ary Borges.A dupla Carolzinha e Ary, destaques da partida, voltou a funcionar no terceiro gol. Em cruzamento da direita, a bola passou por Carol Baiana, mas encontrou a camisa 8, que anotou seu segundo gol no duelo.

Na reta final da primeira etapa, o placar ficou ainda mais elástico para o Verdão, após os gols de Carol Baiana e Carolzinha. A jovem zagueira que atuou como lateral acertou um bonito chute em uma bola sobrada na entrada da grande área.

Durante o segundo tempo, o ritmo da partida caiu, mas não impediu o Palmeiras de tentar duas vezes, ambas com Ary Borges, que viu a trave - e a cara da goleira Lavinia - pararem os dois ataques.

A pressão alviverde só voltou a surtir efeito no fim da partida, quando Bruna Calderan, de cabeça, e Dandara de pênalti, guardaram os seus e deram números finais ao duelo na capital paulista.