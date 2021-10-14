Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Na despedida do Paulistão Feminino, Palmeiras goleia o Nacional por 7 a 1

Em tarde inspirada de Carolzinha e com dois gols de Ary Borges, Palestrinas voltam a vencer após dois jogos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 out 2021 às 10:00

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 10:00

Crédito: Fábio Menotti/Palmeiras
Chegou ao fim a participação do Palmeiras na disputa do Paulistão Feminino. Na despedida da competição, jogando fora de casa, no Nicolau Alayon, as Palestrinas sofreram um susto no começo da partida contra o Nacional, mas conseguiram reverter a desvantagem e acabaram goleando o adversário por 7 a 1.O Verdão saiu atrás do placar. Em um recuo de Tainara, a goleira Awanny, que substituiu Taty Amaro minutos antes da partida começar, se atrapalhou e deixou a bola passar, colocando as donas da casa na frente do marcador.
Se lançando ao ataque em busca do resultado, o Palmeiras demorou para engrenar e só conseguiu a igualdade aos 27 minutos, com Giovana, após cruzamento de Carolzinha. A virada veio minutos depois, em forte finalização de Ary Borges.A dupla Carolzinha e Ary, destaques da partida, voltou a funcionar no terceiro gol. Em cruzamento da direita, a bola passou por Carol Baiana, mas encontrou a camisa 8, que anotou seu segundo gol no duelo.
Na reta final da primeira etapa, o placar ficou ainda mais elástico para o Verdão, após os gols de Carol Baiana e Carolzinha. A jovem zagueira que atuou como lateral acertou um bonito chute em uma bola sobrada na entrada da grande área.
Durante o segundo tempo, o ritmo da partida caiu, mas não impediu o Palmeiras de tentar duas vezes, ambas com Ary Borges, que viu a trave - e a cara da goleira Lavinia - pararem os dois ataques.
A pressão alviverde só voltou a surtir efeito no fim da partida, quando Bruna Calderan, de cabeça, e Dandara de pênalti, guardaram os seus e deram números finais ao duelo na capital paulista.
Com a vitória, o Palmeiras conseguiu se manter no quinto lugar do Paulistão Feminino, o que lhe rendeu uma vaga na semifinal da Copa Paulista, competição na qual irá enfrentar o Taubaté, ainda sem data definida pela Federação Paulista de Futebol. Na outra chave do torneio, Red Bull Bragantino e São José medirão forças por um lugar na decisão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Capixabas promoveram flotilhas de apoio à causa palestina em Vitória
Palestinos em Gaza agradecem doações de capixabas
arquitetos capixabas Ana Clara Moraes e Felipe Gazoni
Estúdio de cerâmica do ES participa da Bienal de Arquitetura em São Paulo
Imagem de destaque
Jovem pede pra "se ver" em câmera de celular e rouba aparelho de adolescente no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados