Na despedida de Sobis e Cabral, Cruzeiro não sai do empate com o Náutico no Mineirão lotado

O Cruzeiro teve o apoio incondicional da sua torcida, porém mais uma vez não correspondeu e ficou no empate por 0 a 0 com o Náutico, nesta quinta-feira, 25 de novembro, pela 38ª rodada da Série B do Brasileirão. Um fim melancólico da equipe, que ficou apenas na 11ª posição, podendo ainda ser ultrapassada, com 48 pontos. O Timbu, termina o campeonato com 53 pontos, em 8º.Em uma noite de despedidas, de Rafael Sobis, do futebol, e Ariel Cabral, 200 jogos pelo clube, que não terá seu contrato renovado, o Cruzeiro decepcionou os mais de 61 mil presentes ao Mineirão.

A noite foi bonita somente pela força da China Azul, pois em campo a equipe de Luxemburgo mostrou por que não conseguiu o acesso pelo segundo ano seguido.

Festa linda da torcida

O Cruzeiro teve poucos momentos para dar orgulho a sua fanática torcida em 2021. No entanto, o cruzeirense nunca abandonou o time, e a prova de amor dada com mais de 61 mil presentes apesar da campanha ruim na Série B deveria ser combustível suficiente para a direção do clube ter um elenco capaz de devolver a Raposa par ao seu lugar, na elite do futebol brasileiro.

A despedida de Sobis e Cabral poderia ser melhor

O time criou algumas chances, esbarrou na defesa do Timbu, mas só foi uma repetição do que foi feito durante toda a Série B: muitos empates, 18 no total, e pouca competência em conseguir uma posição melhor no campeonato.A festa do torcedor foi melhor do que o jogo O torcedor azul deu show, não vaiou ao fim do jogo e aproveitou a festa no Mineirão. Pena que o time não correspondeu, sendo incompetente até com o estádio lotado, com incentivo o tempo todo. Que venha 2022 Maicon já chegou para reforçar elenco, mas a Raposa ainda terá de fazer muitas coisas para ter um time forte na próxima temporada. Reformular esse elenco caro e fraco será essencial para ter chances de acesso em 2022. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CRUZEIRO 0 X 0 NÁUTICOData: 20 de novembro 2021Horário: 20h(de Brasília)Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (ambos do RJ)VAR: Vinicius Furlan (SP)Cartões amarelos: Matheus Trindade (NAU), Junior Tavares (NAU), Vinicius Vargas (NAU), Carlão (NAU), Giovanny (NAU)Cartões vermelhos:

CRUZEIRO (Téc: Vanderlei Luxemburgo)​Fábio; Rômulo, Léo Santos, Eduardo Brock e Jean Victor (Felipe Augusto, aos 24’-2ºT); Lucas Ventura, Adriano e Giovanni (Rafael Sobis, aos 21’-2ºT); Marcelo Moreno (Ariel Cabral, aos 32’-2ºT), Claudinho(Dudu, aos 22’-2ºT) e Welligton Nem (Vitor Roque, aos 25’-2ºT)

NAÚTICO (Técnico: Hélio dos Anjos)

Anderson; Hereda (Vinicius Vargas-intervalo), Rafael Ribeiro, Carlão e Júnior Tavares; Djavan, Matheus Trindade (Guilherme, aos 38’-2ºT), Juninho Carpina (Luiz Henrique, aos 32’-2ºT); Thássio, Álvaro (Paiva, aos 15’-2ºT) e Murillo (Giovanny, aos 15’-2ºT ).