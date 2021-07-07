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Na corda bamba, Ceni aposta em reforços caseiros para afastar crise e evitar roteiro similar ao de Domènec

Em novembro de 2020, treinador espanhol sofria pressão interna e foi demitido após derrota para o Atlético-MG - rival do Rubro-Negro nesta quarta-feira...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 07:00

LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 07:00
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O dia era 8 de novembro de 2020. O Flamengo, com um técnico questionado e sobre pressão, visitava o Atlético-MG, no Mineirão, em busca de recuperação no Campeonato Brasileiro. Por fim, a atuação desastrosa e a derrota por 4 a 0 tornaram as críticas insustentáveis e culminaram na demissão de Domènec Torrent.
Oito meses depois, a situação é parecida. Vindo de derrota, o Rubro-Negro reencontra o mesmo adversário, no mesmo estádio e com o mesmo objetivo de reencontrar o caminho das vitórias. Dessa vez, todos os holofotes estarão voltados para Rogério Ceni, que vive desgaste com a diretoria e tenta não repetir o roteiro do treinador espanhol.
+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonO duelo será nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O LANCE! acompanha tudo sobre o confronto em Tempo Real.
APOSTA NOS REFORÇOS
A principal esperança de uma virada de chave no Flamengo é o retorno do trio de selecionáveis, que retornaram da Copa América nesta semana: Arrascaeta, Isla e Piris da Motta. Além de encorpar o elenco rubro-negro e dar mais opções a Rogério Ceni, a volta dos atletas tem um outro fator importante: o Fla não perdeu com Arrascaeta em campo na temporada 2021.
Sem muito brilho na campanha do Uruguai, o meia retorna com o status de principal referência técnica do time. E os números provam sua importância: sem ele, o Flamengo tem uma queda de aproveitamento de 18,6% nesta temporada, ao mesmo tempo que a presença dele significa uma média de gols 47,6% maior.
Números do Fla sem Arrascaeta:- Jogos: 11- Vitórias: 6- Empates: 1- Derrotas: 4- Aproveitamento: 57,6%- Gols marcados: 18 gols - média de 1,64 gols por jogo
Com 12 pontos em sete partidas, o Flamengo ocupa a 10ª colocação na tabela do Brasileiro. Além de afastar uma possível crise, uma vitória no Mineirão pode fazer o Rubro-Negro encostar no G-4 e justamente no Atlético-MG, concorrente direto ao título. O Galo soma 16 pontos em nove jogos e está em quarto lugar.

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