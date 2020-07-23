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futebol

Na busca por um novo técnico e com alvos definidos, Braz chega à Europa

Vice-presidente de futebol desembarcou em Portugal nesta sexta-feira...

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 14:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 jul 2020 às 14:40
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz chegou a Portugal nesta sexta-feira. O dirigente viajou sozinho e com a missão de acertar com o novo técnico do clube. E, para substituir Jorge Jesus, a diretoria da Gávea tem dois principais alvos no momento: Carlos Carvalhal, português que está no comando do Rio Ave, e Domènec Torrent, ex-auxiliar técnico de Pep Guardiola.
Braz embarcou no Rio de Janeiro na noite de quinta-feira, sozinho. Inicialmente, Bruno Spindel iria com o VP - como aconteceu outras vezes na última temporada. Se for possível, o diretor de futebol ainda se juntará a Braz na viagem e participará das reuniões com os possíveis substitutos do Mister.
Desde a confirmação da saída de Jorge Jesus, há uma semana, o departamento de futebol do Flamengo mapeou o mercado e analisou as possibilidades para encontrar um treinador que se encaixe no modelo de trabalho desenvolvido pelo Mister. Foram oferecidos muitos nomes, mas a direção tem priorizado a contratação de europeus. Além de Carlos Carvalhal e Domènec Torrent, Miguel Ángel Ramírez e Leonardo Jardim agradam o conselho de futebol e a diretoria.CONVERSA COM CARVALHAL FICARÁ PARA DEPOIS DE SÁBADO
Com o Rio Ave envolvido na disputa por uma vaga na Liga Europa da próxima temporada, o encontro de Marcos Braz com o técnico Carlos Carvalhal ficará para depois de sábado, quando será realizada a rodada decisiva da Liga de Portugal. O Rio Ave, em sexto com um ponto a menos que o Famalicão, precisa vencer e torcer contra o adversário para conquistar o lugar no torneio europeu.

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