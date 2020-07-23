Na busca por um novo técnico e com alvos definidos, Braz chega à Europa

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz chegou a Portugal nesta sexta-feira. O dirigente viajou sozinho e com a missão de acertar com o novo técnico do clube. E, para substituir Jorge Jesus, a diretoria da Gávea tem dois principais alvos no momento: Carlos Carvalhal, português que está no comando do Rio Ave, e Domènec Torrent, ex-auxiliar técnico de Pep Guardiola.

Braz embarcou no Rio de Janeiro na noite de quinta-feira, sozinho. Inicialmente, Bruno Spindel iria com o VP - como aconteceu outras vezes na última temporada. Se for possível, o diretor de futebol ainda se juntará a Braz na viagem e participará das reuniões com os possíveis substitutos do Mister.

Desde a confirmação da saída de Jorge Jesus, há uma semana, o departamento de futebol do Flamengo mapeou o mercado e analisou as possibilidades para encontrar um treinador que se encaixe no modelo de trabalho desenvolvido pelo Mister. Foram oferecidos muitos nomes, mas a direção tem priorizado a contratação de europeus. Além de Carlos Carvalhal e Domènec Torrent, Miguel Ángel Ramírez e Leonardo Jardim agradam o conselho de futebol e a diretoria.CONVERSA COM CARVALHAL FICARÁ PARA DEPOIS DE SÁBADO