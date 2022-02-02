Na busca por reforços e compra de Andreas, dirigentes do Flamengo já têm embarque previsto para Europa

O VP de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor executivo da pasta, Bruno Spindel, têm embarque previsto para a Europa nesta quinta-feira. Além de buscar reforços, a dupla vai ao Velho Continente com o objetivo de avançar na compra de Andreas Pereira, que está emprestado pelo Manchester United até junho deste ano. > Marinho é do Flamengo; veja os 16 jogadores mais valiosos do Rubro-NegroAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW- Os ingleses ainda não responderam (a proposta feita pelo Flamengo), até em função do fechamento da janela. Poderiam estar esperando alguma possibilidade, alguma proposta. Não tivemos resposta em relação à proposta - revelou Braz sobre Andreas, em entrevista coletiva.

A informação da data da viagem foi dada pelo site "ge", que também informou a porta de entrada dos dirigentes: Londres, a capital da Inglaterra.

A estratégia do Flamengo, inclusive, foi esperar o fechamento da janela de inverno do futebol europeu. Em recente entrevista ao programa "Donos da Bola", Braz explicou tal estratégia e revelou que acreditava ter novidades em fevereiro.

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- Eu entendo a cobrança do torcedor, tem esse papel de fiscalizar, de cobrar, mas acredito que, em fevereiro, possamos ter outras novidades. Está fechando a janela internacional. Tivemos como estratégia esperar fechar a janela internacional, que fecha na segunda-feira, isso não quer dizer que não estejamos trabalhando para trazer os reforços.

Um dos interesses do clube da Gávea no mercado europeu é Everton Cebolinha, ex-Grêmio. A negociação, contudo, não é fácil. O Flamengo já entrou em contato com os empresários para saber do interesse do atacante em retornar ao Brasil, mas nenhuma proposta foi feita.

- Não (fizemos oferta). O atleta interessa ao Flamengo, mas o Flamengo sabe das dificuldades de contratá-lo. Foi contratado por mais de 21 milhões de euros, uma cifra que o Flamengo nem sequer pensa em pagar. O que fizemos é procurar saber se o atleta tem interesse em voltar ao Brasil, se os empresários entendem que seria uma opção de estratégia de carreira voltar ao Flamengo. Ainda não tem nada definido - disse Marcos Braz