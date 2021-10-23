Na briga pelo Brasileirão, Flamengo abre sequência contra os adversários que mais o derrotaram desde 2019

Na vice-liderança do Brasileirão, o Flamengo vê cada rodada como uma decisão na busca pelo inédito Tri. Não será diferente neste sábado, contra o Fluminense no Maracanã, em clássico que abre uma sequência no Maracanã contra adversários que mais venceram o Rubro-Negro desde 2019 - o próprio Tricolor e o Atlético-MG, rival direto na briga pelo título e na próxima rodada, no dia 30.Desde 2019, o Flamengo tem conquistado títulos em série no futebol brasileiro e sul-americano. São duas taças do Brasileirão e uma da Copa Libertadores, por exemplo. Neste recorte, o time, que mantém uma base, alcançou vitórias e marcas expressivas diante de vários rivais tradicionais. Por outro lado, perdeu cinco clássicos para o Fluminense e quatro jogos para o Atlético-MG, assim como para o São Paulo. São os clubes que mais venceram o Fla neste período.São 17 "Fla-Flus" desde 2019, número impulsionado pelos vários clássico pelo Estadual. Assim, o Fluminense é o time que mais enfrentou o Flamengo nas últimas temporadas, e o retrospecto rubro-negro é positivo, com aproveitamento de 54,9% dos pontos. O time da Gávea venceu oito jogos e quatro partidas terminaram empatadas. O Tricolor das Laranjeiras, por sua vez, derrotou o rival cinco vezes - algo que nenhum outro clube fez neste período.O aproveitamento contra o Atlético-MG é bem pior. O Flamengo só venceu um dos últimos cinco jogos contra o rival - que derrotou o Rubro-Negro quatro vezes desde 2019. No próximo domingo, o confronto será no Maracanã, e com caráter decisivo na disputa do título da atual edição do Campeonato Brasileiro.