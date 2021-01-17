Na briga pela liderança, Liverpool e Manchester United empatam sem gols em Anfield

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Em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Inglês, Liverpool e Manchester United empataram em 0 a 0. A partida valia a liderança, e o empate manteve os Red Devills na ponta da tabela. O jogo, que não levou emoções, foi marcado por duas defesas bem postadas e ataques que falharam durante 90 minutos em Anfield.

Quem vai levar o título inglês? Veja a tabelaTUDO CALMOO primeiro tempo mostrou duas equipes que, apesar de tentar a liderança, cometiam erros bobos. O Liverpool, por exemplo, acertou apenas uma finalização no gol, enquanto outras oito não geraram tanto perigo. O Manchester United, por sua vez, também chegou ao ataque apesar de características defensivas na escalação, mas com um total de sete impedimentos, que acalmaram o adversário.

DESCANSO PARA O GOLEIROSAlisson e De Gea, os dois goleiros da partida, tiveram 45 minutos de descanso em Anfield. Com o Liverpool errando as finalizações e o United somando impedimentos, o arqueiros não trabalharam na primeira etapa. Ainda assim, Fabinho, que tornou-se zagueiro do time de Klopp, e Harry Maguire, dos Red Devills, foram destaques na zaga de seus times.

MAIS DO MESMOA segunda etapa não mostrou um jogo eletrizante, e continuou com alguns chutes de cada lado, com as defesas ganhando destaque na partida. O Manchester United colocou Cavani em campo, e teve um poder maior no ataque do que na primeira parte. Ainda assim, não foi o suficiente para furar o bloqueio de Fabinho e cia.

LIVERPOOL ORGANIZADOApesar do empate sem gols, o Liverpool foi quem conseguiu fazer uma partida melhor. O Manchester United não abdicou do ataque, mas foi o time da casa que ofereceu mais perigo ao setor defensivo do United. Na defesa, o time soube fazer um bom bloqueio, mas equipe não conseguiu marcar e assumir a ponta da tabela.