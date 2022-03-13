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Na briga pela artilharia, Erison mira semifinal contra o Fluminense: 'Descansar e concentrar'

Atacante do Botafogo soma seis gols no Campeonato Carioca e está com um a menos que Gabigol. Jogador marcou de pênalti no empate diante do Audax, em 2 a 2...
LanceNet

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Publicado em 

13 mar 2022 às 18:30

Publicado em 13 de Março de 2022 às 18:30

Autor do gol de pênalti que salvou o Botafogo da derrota para o Audax, Erison, que já tinha prometido que iria balançar a rede antes da bola rolar, analisou o empate em 2 a 2. O atacante afirmou que a equipe fez uma boa partida e já pensa no confronto da semifinal, contra o Fluminense.
- Entrei muito concentrado, no jogo muito focado. A vitória não veio, mas esse ponto é importante para a gente. O grupo todo está de parabéns. Brigamos, lutamos até o final e agora vamos descansar, concentrar para o próximo jogo e se Deus quiser a gente vai ganhar.
Com o gol marcado diante do Audax, Erison chegou ao 6º no Campeonato Carioca e assumiu a vice-artilharia da competição, com um a menos do que Gabigol. O atacante do Glorioso terá ao menos duas partidas para tentar ultrapassar o goleador rubro-negro.
Como o Botafogo terminou na 4ª posição, vai enfrentar o Fluminense na semifinal. O primeiro jogo será na próxima segunda-feira, no Nilton Santos. Já o segundo será apenas no dia 27, no Maracanã.
Crédito: ErisontemseisgolsnoCampeonatoCariocaeéovice-artilheirodacompetição(Foto:VítorSilva/Botafogo

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