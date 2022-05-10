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futebol

Na ausência do titular, jovem da base é relacionado para jogo do Flamengo

A lesão de Santos, titular de Paulo Sousa nas Copas, abre espaço para Bruno, goleiro de 19 anos, ser relacionado para a partida contra o Altos-PI, pela Copa do Brasil...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 17:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 17:54
A ausência do goleiro Santos, com lesão na coxa esquerda, vai abrir espaço para uma jovem promessa do Ninho do Urubu: Bruno, de 19 anos, será relacionado para o jogo desta quarta-feira, contra o Altos, pela terceira fase da Copa do Brasil. Com a vantagem do empate, o Flamengo recebe o time do Piauí no Raulino de Oliveira, às 21h30.Bruno defende o Flamengo desde 2018 e foi um dos destaques nas campanhas vitoriosas da equipe Sub-17 em 2019, com os títulos do Brasileirão e da Copa do Brasil da categoria. Atualmente, é o goleiro titular do Sub-20.E MAIS: Confira os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil!
Naturalmente, Bruno não atuará na partida contra o Altos. Hugo Souza é o principal nome do elenco profissional na ausência de Santos, com Paulo Sousa ainda tendo Diego Alves e Matheus Cunha como opções.
Crédito: GoleiroBruno,doSub-20doFlamengo,estárelacionadoparajogocontraoAltos(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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