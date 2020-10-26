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futebol

Na Arena Pernambuco, Fluminense vence o Sport pelo Brasileiro sub-20

Com a vitória, Tricolor chegou a 18 pontos na competição e ficou a apenas um do líder Corinthians. Na próxima rodada, a equipe encara o Inter nas Laranjeiras, no sábado, às 15h...

Publicado em 26 de Outubro de 2020 às 19:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2020 às 19:31
Crédito: Edgard Maba/FFC
Em plena Arena Pernambuco, o Fluminense venceu o Sport por 2 a 0 em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. Com o resultado, os Moleques de Xerém chegaram a 18 pontos e ficaram a apenas um do líder Corinthians. Os gols do jogo foram marcados por John Kennedy e Cipriano. Os oito primeiros classificam-se para as quartas de final do torneio.
A partida começou com grandes oportunidades de gol para ambos os lados com o Fluminense sendo mais incisivo. Tanto que logo aos 15 minutos do primeiro tempo, a equipe abriu o placar com John Kennedy, que aproveitou um cruzamento na área e acertou uma bonita cabeçada.
Após o primeiro gol, o Sport teve chances de empatar, mas não conseguiu converter em gols. Luís Otávio e Ferrugem desperdiçaram boas chances e a primeira etapa terminou com os cariocas na frente.
No segundo tempo, o Fluminense se lançou à frente e ampliou o marcador com Cipriano, que aproveitou o rebote e estufou as redes. Já aos 22, os pernambucanos tiveram a chance de descontar, mas Igor desperdiçou um pênalti, que foi defendido por Pedro Rangel. Com isso, o Tricolor conseguiu segurar o resultado e sair de campo com os três pontos.
Na próxima rodada da competição, os cariocas recebem o Internacional, nas Laranjeiras, às 15h, no sábado. O Sport, por sua vez, joga novamente na Arena Pernambuco, dessa vez contra o Bahia, às 15h, no domingo. A equipe pernambucana chegou a sua quinta derrota consecutiva e segue com nove pontos, na 13ª colocação do campeonato.
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