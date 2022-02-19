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Na área: delegações de Atlético-MG e Flamengo desembarcam em Cuiabá para a decisão da Supercopa

Após realizarem os últimos treinos em Belo Horizonte e Rio de Janeiro, respectivamente, os dois times chegaram à capital mato-grossense no final da tarde deste sábado...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 20:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 20:27
As delegações de Atlético-MG e Flamengo já estão em Cuiabá, onde, neste domingo, disputam a Supercopa do Brasil na Arena Pantanal, às 16h (de Brasília, às 15h local). Após realizarem os últimos treinos visando a decisão em Belo Horizonte e Rio de Janeiro, respectivamente, os dois times chegaram à capital mato-grossense no final da tarde deste sábado.O Galo, do técnico Turco Mohamed, desembarcou em Cuiabá às 17h (de Brasília) e foi recepcionado por cerca de 40 torcedores, além dos hóspedes dentro do hotel. Já o Flamengo, de Paulo Sousa, chegou na cidade por volta das 18h45, e 300 rubro-negros, aproximadamente, aguardaram o time no hotel em meio a muita chuva na capital mato-grossense.
A Supercopa do Brasil será disputada neste domingo, às 16h, e todos os 31.219 à venda foram comercializados com antecedência. Abaixo, veja os vídeos das chegadas da delegações do Galo: > Arena Pantanal é preparada para receber Atlético-MG x Flamengo; veja fotos!
Crédito: Astorcidasrecepcionaramasdelegaçõesnohotel(MontagemLance!

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