Na área: delegações de Atlético-MG e Flamengo desembarcam em Cuiabá para a decisão da Supercopa

As delegações de Atlético-MG e Flamengo já estão em Cuiabá, onde, neste domingo, disputam a Supercopa do Brasil na Arena Pantanal, às 16h (de Brasília, às 15h local). Após realizarem os últimos treinos visando a decisão em Belo Horizonte e Rio de Janeiro, respectivamente, os dois times chegaram à capital mato-grossense no final da tarde deste sábado.O Galo, do técnico Turco Mohamed, desembarcou em Cuiabá às 17h (de Brasília) e foi recepcionado por cerca de 40 torcedores, além dos hóspedes dentro do hotel. Já o Flamengo, de Paulo Sousa, chegou na cidade por volta das 18h45, e 300 rubro-negros, aproximadamente, aguardaram o time no hotel em meio a muita chuva na capital mato-grossense.