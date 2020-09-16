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Na Arábia Saudita, ex-Flamengo Muralha destaca grande temporada

Meio-campista brasileiro está no Al Hazm e vive um ótimo momento
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Publicado em 16 de Setembro de 2020 às 11:32

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 set 2020 às 11:32
Crédito: Divulgação / Al Hazm
Titular do Al Hazm há duas temporadas, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco falou sobre a ótima temporada individual com a camisa do clube neste ano. Segundo o jogador, que esteve em campo vinte e seis vezes das trinta possíveis na primeira divisão da Arábia Saudita, essa época foi muito especial.
- Estive em campo em praticamente todas as partidas da liga e como titular. Fico feliz que, individualmente, as coisas tenham saído como planejei. Trabalhei muito para que isso fosse possível. Foi um ano em que tive regularidade novamente e isso é muito importante para mim. Estou feliz por isso - disse o jogador.
Ainda de acordo com o jogador, seu desejo é continuar melhorando seus números no futebol asiático.
- Estar no futebol árabe me fez muito bem. Desde o primeiro ano as coisas vêm acontecendo como planejei individualmente. Estou passando por um bom momento e espero melhorar ainda mais meus números nas próximas épocas.

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