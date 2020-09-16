Na Arábia Saudita, ex-Flamengo Muralha destaca grande temporada

Crédito: Divulgação / Al Hazm

Titular do Al Hazm há duas temporadas, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco falou sobre a ótima temporada individual com a camisa do clube neste ano. Segundo o jogador, que esteve em campo vinte e seis vezes das trinta possíveis na primeira divisão da Arábia Saudita, essa época foi muito especial.

- Estive em campo em praticamente todas as partidas da liga e como titular. Fico feliz que, individualmente, as coisas tenham saído como planejei. Trabalhei muito para que isso fosse possível. Foi um ano em que tive regularidade novamente e isso é muito importante para mim. Estou feliz por isso - disse o jogador.

Ainda de acordo com o jogador, seu desejo é continuar melhorando seus números no futebol asiático.