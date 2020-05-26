Na América, Flamengo lidera interações nas redes sociais em 2020; clube chega a 1 milhão no TikTok

Ativo nos bastidores pela volta dos jogos o quanto antes, o Flamengo segue a todo vapor em relação a engajamento nas redes sociais. Segundo números levantados pela "Desportes & Finanzas", empresa especializada em análise de dados, em 2020, o Flamengo lidera o ranking de clubes esportivos da América, somando interações no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e TikTok.
O Flamengo soma 308 milhões neste quesito e vem seguido de duas das franquias mais poderosas da NBA: Los Angeles Lakers, que acumulou 301 milhões de interações, e Golden State Warriors, com 89,3 milhões. O período de análise é de janeiro a abril deste ano, cabe destacar.
Quando o recorte é ampliado a nível global, o Flamengo se encontra na quinta posição, atrás de Real Madrid, Manchester United, Barcelona e Liverpool - em ordem crescente. Veja os números abaixo:??⚫ #Flamengo é o 1º clube esportivo da América e 5º do mundo com mais engajamento nas redes sociais em 2020. (janeiro-abril) pic.twitter.com/c9AJ0cZkAN— Deportes&Finanzas® (@DeporFinanzas) May 26, 2020 NÚMERO EXPRESSIVO NO TIKTOK
Por falar em TikTok, o Flamengo externou, nesta segunda-feira, via assessoria de imprensa, que tornou-se o primeiro clube de futebol das Américas a alcançar a marca de 1 milhão de seguidores nesta rede social.
O clube ainda destacou o fato de o Tiktok ser "a única rede social em que comprovadamente a maioria de fãs que seguem o clube são mulheres. Veja o comunicado na íntegra:
- Flamengo é o primeiro clube de futebol das Américas a alcançar a marca de 1 milhão de seguidores no TikTok, rede social que já alcançou 1,5 bilhão de downloads no mundo. O clube também está no Top 5 de times de futebol mundial, atrás apenas de Barcelona (4.3M), Real Madrid (2.6M), Liverpool (2.4M) e Bayern (1.7M). Para comemorar, o Flamengo preparou um vídeo especial e realizou na segunda uma live com o volante Thiago Maia, que é fã da plataforma. (os melhores momentos estão disponíveis no IGTV). Um dado interessante é que o Tiktok é a única rede social em que comprovadamente a maioria de fãs que seguem o clube são mulheres (52,5%). Ver essa foto no Instagram Pra comemorar 1 milhão de seguidores no TikTok do Mengão, o @tmaia97 fez uma live pra lá de animada. Teve muita dança, resenha e até susto na mãe. ?? Uma publicação compartilhada por Flamengo (@flamengo) em 25 de Mai, 2020 às 2:28 PDT E MAIS:Léo Pereira realça rápida ascensão ao time titular do Flamengo: 'Trabalhei muito firme'Alvo do Benfica, Ramon é integrado aos profissionais do FlamengoLANCE! Espresso: O Flamengo é mais do que um clube, mas o futebol não é maior do que a vida E MAIS: