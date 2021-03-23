Na Academia de Futebol, Palmeiras treina visando jogo contra São Bento

Após muita indefinição, a Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou o confronto entre Palmeiras e São Bento, válido pela terceira rodada do Paulistão, e, com isso, o Verdão realizou, nesta terça-feira (23) uma sessão de treinamentos visando esta partida.>> Palmeiras de olho em Ademir! Veja outros jogadores que se destacaram na Série B de 2020Comandados por João Martins, os jogadores do Palmeiras realizaram um treino técnico em campo reduzido, focando em aprimorar a marcação e saída de bola. Na sequência, foi realizado um coletivo, utilizando metade do gramado, com os jogadores trocando passes, buscando espaços e finalizando.O treino, porém, não contou, mais uma vez, com a presença de Wesley, Gabriel Veron e Zé Rafael, que cumprem cronograma especial proposto pelo Núcleo de Saúde e Performance. Todos realizaram trabalhos na parte interna do centro de excelência, porém a Cria da Academia de 18 anos e o meia foram rapidamente ao campo acompanhados dos fisioterapeutas e preparadores físicos do clube em um momento da atividade.