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futebol

Na Academia de Futebol, Palmeiras treina visando jogo contra São Bento

Verdão entra em campo na próxima quarta-feira (24), às 22h (horário de Brasília), em confronto válido pela terceira rodada do Paulistão
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Publicado em 23 de Março de 2021 às 18:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 18:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Após muita indefinição, a Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou o confronto entre Palmeiras e São Bento, válido pela terceira rodada do Paulistão, e, com isso, o Verdão realizou, nesta terça-feira (23) uma sessão de treinamentos visando esta partida.>> Palmeiras de olho em Ademir! Veja outros jogadores que se destacaram na Série B de 2020Comandados por João Martins, os jogadores do Palmeiras realizaram um treino técnico em campo reduzido, focando em aprimorar a marcação e saída de bola. Na sequência, foi realizado um coletivo, utilizando metade do gramado, com os jogadores trocando passes, buscando espaços e finalizando.O treino, porém, não contou, mais uma vez, com a presença de Wesley, Gabriel Veron e Zé Rafael, que cumprem cronograma especial proposto pelo Núcleo de Saúde e Performance. Todos realizaram trabalhos na parte interna do centro de excelência, porém a Cria da Academia de 18 anos e o meia foram rapidamente ao campo acompanhados dos fisioterapeutas e preparadores físicos do clube em um momento da atividade.
O Palmeiras entra em campo novamente na próxima quarta-feira (24), contra o São Bento, às 22h (horário de Brasília), em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro.

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