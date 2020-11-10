Mussa convoca eleição híbrida no Vasco; cadastro online deve ser feito até por quem for votar no Calabouço

Crédito: David Nascimento

Novo capítulo na eleição do Vasco. O presidente da Assembleia Geral do clube, Faués Mussa, publicou edital, na manhã desta terça-feira, convocando pleito para este sábado. Desta vez, a votação será híbrida. Isto é: o sócio poderá escolher votar presencial (na sede do Calabouço, numa cabine com computadores) ou virtualmente. De todo modo, é preciso fazer um cadastro no site da empresa escolhida: a Eleja Online.

Importante ressaltar que, para efeito jurídico, a votação será toda online, uma vez que será usado equipamento cibernético para votação e apuração. Atende-se, assim, ao entendimento da Justiça para a liminar obtida por Mussa.

A Eleja Online é a mesma empresa sobre a qual não houve acordo para a realização de votação online ou híbrida na eleição realizada semana passada, em São Januário. Na ocasião, os trabalhos foram suspensos, retomados, Luiz Roberto Leven Siano teve mais votos, mas há divergências entre o entendimento do ocorrido na Colina entre diferentes correntes políticas.

O cadastro no site assembleiavasco.elejaonline.com deverá ser feito até as 10 horas desta sexta-feira. O edital cita também a negociação para a presença de uma empresa de auditoria.

Vale lembrar que a eleição do Vasco, originalmente, estava marcada para o último sábado (7/11). A falta de acordo entre as forças políticas para o modo virtual ou híbrido resultou em ação na Justiça por parte de Mussa para que houvesse adiamento para o sábado seguinte (14/11). A liminar foi obtida, mas o entendimento foi revisto pelo STJ na noite da última sexta - a 13 horas do início dos trabalhos.