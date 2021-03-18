Muros da Gávea amanhecem pichados com pedidos por volta de Rafinha e saída de dirigente

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Muros da sede do Flamengo na Gávea amanheceram pichados nesta quinta-feira, cujas reivindicações foram a contratação de Rafinha, em negociações travadas nas últimas semanas, e a saída do vice-presidente de relações externas do clube, Luiz Eduardo Baptista (BAP).As pichações já foram apagadas, mas imagens do ato circulam na internet desde o início desta manhã. Em relação à principal pedida, as frases escritas pedindo o retorno de Rafinha foram as seguintes: “A Nação quer Rafinha” e “Queremos o Rafinha”.

Rafinha, que está mantendo uma rotina de exercícios físicos diariamente nas praias cariocas, está com o futuro indefinido.

O Flamengo tem ouvido da boca do lateral-direito que o mesmo já aceitou as condições financeiras oferecidas, porém um dilema interno - em relações aos valores, fator de discordância entre o departamento de futebol e membros da diretoria - emperrou a contratação que parecia iminente (veja mais aqui).

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