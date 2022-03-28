Murilo vê Palmeiras 'mais cascudo com finais' para duelo com São Paulo no Paulistão

Uma das principais contratações do Palmeiras para a temporada, o zagueiro Murilo disse nesta segunda-feira (28) que o clube está mais do que preparado para a decisão do Campeonato Paulista contra o São Paulo.O camisa 26 destacou o fato do Verdão ser uma 'equipe cascuda' em finais, acostumada às decisões. Afinal ele mesmo vai para sua terceira final disputada pela equipe alviverde em menos de quatro meses de casa.

- Será um clássico muito importante. Estamos concentrados, sabemos o que fazer nesse tipo de jogos. Estamos disputando várias finais. Eu já vou para minha terceira final aqui. Acreditamos que cada vez mais quando chegamos a esses momentos temos de manter a concentração e cada um saber o que fazer. Isso vem fazendo a diferença.

Outro ponto surpreendente para Murilo é o fato de ocupar a lista de artilheiros palmeirenses no ano. O zagueiro tem três gols - atrás de Rony, com quatro, e Raphael Veiga, com cinco - e elogiou o entrosamento da equipe como fator de importância para seu aproveitamento ofensivo.

- Tudo vem se encaixando bem. A equipe é muito boa, todos têm um talento individual muito bom. Juntando ao empenho de cada um, a ajuda dentro de campo, um correndo pelo outro isso vem sendo o diferencial junto ao trabalho da comissão. Está sendo muito importante e por isso vem dando resultado.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!