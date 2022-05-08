Murilo lamenta vacilo do Palmeiras no gol de empate: 'Já conversamos para não acontecer mais'

Após sair na frente em um jogo duro contra o Fluminense, o Palmeiras acabou sofrendo o empate já na reta final da partida e acabou conquistando apenas um ponto, o que o deixa estagnado na tabela do Brasileirão-2022. O lance que deixou o placar em 1 a 1, foi lamentado não apenas pelo torcedor, mas também pelo elenco.GALERIA> Relembre a invencibilidade fora de casa do Palmeiras na Liberta

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Em entrevista na zona mista do Allianz Parque após o duelo, Murilo lamentou o vacilo defensivo que a equipe teve quando tinha o resultado nas mãos. O zagueiro revelou que os jogadores já conversaram sobre isso e prometeram que não irá acontecer mais.

- Acho que no primeiro tempo o time foi bem equilibrado, a gente conseguiu manter a bola lá na frente, chegando no ataque, mas no segundo tempo a gente deu uma bobeada na transição, mas isso a gente já conversou para não acontecer mais.

- Foi um lance que não poderia acontecer, uma transição no fim do jogo, não podia acontecer, mas aconteceu, já conversamos e não vai acontecer mais - reforçou o defensor alviverde.Murilo também ponderou sobre a atuação do árbitro Sávio Pereira Sampaio, que na visão do zagueiro acabou prejudicando o ritmo do jogo ao parar para marcar muitas faltas. Segundo ele, o time queria jogar, mas não conseguiu devido ao duelo ter ficado truncado.

- Foi um jogo em que os dois times quiseram ganhar, vai acontecer sempre, a gente sempre vai entrar para ganhar na dividida, vai acontecer o que aconteceu, mas é natural ali, o árbitro estava amarrando o jogo, a gente queria colocar a bola para rodar e o árbitro estava parando muito - declarou.

Com o empate, o Verdão conquistou apenas um ponto e tem somente seis na tabela do Brasileirão. Diante dos 15 disputados até aqui, o aproveitamento é bem baixo e deixa a equipe longe dos líderes na classificação. No entanto, Murilo afirmou que o elenco tem trabalhado muito para levar o clube para as primeiras posições.

- A gente vem trabalhando muito forte para manter a pontuação lá em cima. Isso aí é com trabalho, com dedicação, a gente vem se empenhando muito e com certeza a gente vai passar essa tranquilidade fazendo pontos fora de casa para manter o time lá em cima - concluiu o zagueiro palmeirense.

O Palmeiras agora desliga a "chavinha" do Brasileirão e foca suas atenções na Copa do Brasil, já que na próxima quarta-feira enfrenta a Juazeirense, às 19h, no Estádio do Café, em Londrina. Na primeira partida, o time de Abel Ferreira venceu por 2 a 1, na Arena Barueri, e pode se classificar para as oitavas de final com um empate.