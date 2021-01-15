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Muriel fica desacordado após bolada no rosto em treino do Fluminense e é levado a hospital

Goleiro passará por exames de imagem por precaução e está fora da lista de relacionados do jogo deste sábado, contra o Sport...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 19:14

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 19:14

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense passou por um susto durante o treinamento desta sexta-feira, no CT Carlos Castilho. O goleiro Muriel levou uma bolada forte no rosto e chegou a ficar desacordado por alguns segundos. Por este motivo, ele precisou ser levado a um hospital para realizar exames de imagem.
O procedimento foi feito a fim de assegurar que não houve nada mais grave, como uma lesão na cabeça, pescoço ou coluna de Muriel. Ele ficará em observação durante esta noite.
Assim, o arqueiro está fora da lista de relacionados para a partida contra o Sport, neste sábado, no Estádio Nilton Santos, às 19h. Muriel vem sendo reserva de Marcos Felipe na posição. João Lopes, do Sub-23, deve entrar na lista em seu lugar.

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