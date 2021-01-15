Muriel fica desacordado após bolada no rosto em treino do Fluminense e é levado a hospital

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense passou por um susto durante o treinamento desta sexta-feira, no CT Carlos Castilho. O goleiro Muriel levou uma bolada forte no rosto e chegou a ficar desacordado por alguns segundos. Por este motivo, ele precisou ser levado a um hospital para realizar exames de imagem.

O procedimento foi feito a fim de assegurar que não houve nada mais grave, como uma lesão na cabeça, pescoço ou coluna de Muriel. Ele ficará em observação durante esta noite.