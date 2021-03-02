Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Muriel, do Fluminense, fala publicamente sobre a morte do pai: 'É um até logo'

A morte de José Agostinho foi confirmada na madrugada da última quarta-feira. Ele desapareceu em uma barragem, no município de Lavras do Sul a 320 km de Porto Alegre...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 14:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 14:27
Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F
Nesta terça-feira, Muriel, do Fluminense, se manifestou publicamente sobre a morte do pai pela primeira vez. Em postagem nas redes sociais, o goleiro fez uma homenagem ao homem que o ensinou "todos os dias sobre amor, lealdade, honestidade e amizade". José Becker, de 57 anos, morreu na última semana após desaparecer em barragem, no município de Lavras do Sul, na região da Campanha Gaúcha, a 320 km de Porto Alegre.> Relembre as campanhas do Fluminense na LibertadoresA confirmação da morte veio do pai dos goleiros Alisson e Muriel foi confirmada na madrugada da última quarta-feira. O goleiro do Tricolor Carioca foi liberado da partida contra o Fortaleza, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro. José Agostinho Becker era goleiro de futebol amador e foi uma influência na trajetória dos filhos. VEJA A POSTAGEM DE MURIEL
O homem que me ensinou todos os dias sobre amor, lealdade, honestidade, amizade. Muitas vezes com poucas palavras, mas mostrava em cada passo e exemplo.
O homem que sempre brincou comigo e com o Alisson como se fosse uma criança, que nos ensinou a jogar futebol e a amar a posição de goleiro, que como ele sempre falou ”para ser goleiro tem que ser louco”.
Um homem que me ensinou que o que temos não importa e sim quem somos.Tratava todas as pessoas da mesma forma com respeito, sinceridade, com um sorriso verdadeiro no rosto e um abraço longo e apertado.Na verdade dono do melhor abraço que eu recebia todas as vezes que o via.Sabemos que não é o fim meu pai, é um até logo! Levaremos os teus ensinamentos e teu amor vivos em nós meu amado pai!
Disse-lhe Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá;”‭‭João‬ ‭11:25‬ ‭NVI‬‬
“Felizes são os humildes, porque o Reino dos céus é dado a eles.”‭‭Mateus‬ ‭5:3‬ ‭NBV-P‬‬

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rei Charles 3º diz que situação do mundo hoje teria 'perturbado profundamente' Elizabeth 2ª
21.04.2026 – Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante declaração conjunta à imprensa. Jardim do Palacete de São Bento, Portugal.
Lula chega a Portugal e trata de imigração com premiê e presidente
Imagem de destaque
Tons de marrom: veja como eles têm ganhado força na arquitetura

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados