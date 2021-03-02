Muriel, do Fluminense, fala publicamente sobre a morte do pai: 'É um até logo'

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F

Nesta terça-feira, Muriel, do Fluminense, se manifestou publicamente sobre a morte do pai pela primeira vez. Em postagem nas redes sociais, o goleiro fez uma homenagem ao homem que o ensinou "todos os dias sobre amor, lealdade, honestidade e amizade". José Becker, de 57 anos, morreu na última semana após desaparecer em barragem, no município de Lavras do Sul, na região da Campanha Gaúcha, a 320 km de Porto Alegre.> Relembre as campanhas do Fluminense na LibertadoresA confirmação da morte veio do pai dos goleiros Alisson e Muriel foi confirmada na madrugada da última quarta-feira. O goleiro do Tricolor Carioca foi liberado da partida contra o Fortaleza, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro. José Agostinho Becker era goleiro de futebol amador e foi uma influência na trajetória dos filhos. VEJA A POSTAGEM DE MURIEL

O homem que me ensinou todos os dias sobre amor, lealdade, honestidade, amizade. Muitas vezes com poucas palavras, mas mostrava em cada passo e exemplo.

O homem que sempre brincou comigo e com o Alisson como se fosse uma criança, que nos ensinou a jogar futebol e a amar a posição de goleiro, que como ele sempre falou ”para ser goleiro tem que ser louco”.

Um homem que me ensinou que o que temos não importa e sim quem somos.Tratava todas as pessoas da mesma forma com respeito, sinceridade, com um sorriso verdadeiro no rosto e um abraço longo e apertado.Na verdade dono do melhor abraço que eu recebia todas as vezes que o via.Sabemos que não é o fim meu pai, é um até logo! Levaremos os teus ensinamentos e teu amor vivos em nós meu amado pai!

Disse-lhe Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá;”‭‭João‬ ‭11:25‬ ‭NVI‬‬