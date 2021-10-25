Muricy, sobre saída de Daniel Alves: 'O São Paulo não tinha condições'

O coordenador técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, falou sobre a saída de Daniel Alves, que rescindiu o contrato em setembro após uma dívida que hoje gira em torno de R$ 18 milhões. Para ele, o Tricolor não tinha condições de arcar com o jogador. - O São Paulo não tinha condições de ter o Daniel, porque o salário dele é altíssimo, como foi demonstrado. Então, o jogador também tem razão. O cara vai lá, trabalha todo dia, joga. Ele tem que receber. Acumulou muito a dívida, porque não pagavam desde quando ele chegou, não sei. Nisso ele tem razão - afirmou Muricy, em entrevista ao 'Mesa Redonda', da 'TV Gazeta'.