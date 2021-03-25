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futebol

Muniz pode acabar com 'jejum' de artilheiros formados na base do Flamengo

Atacante vem tendo uma média de um gol por jogo...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 07:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 07:40
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Nos últimos anos, o torcedor do Flamengo se acostumou a celebrar os gols de Gabriel Barbosa. Quando não era o camisa 9, Bruno Henrique era quem aparecia. Em 2020, a dupla ganhou também a companhia de Pedro, um reforço de peso para um ataque já bastante temido. Neste início de temporada, porém, é um outro artilheiro que vem se destacando: Rodrigo Muniz.
Aos 19 anos de idade, o jovem centroavante tem mantido a ótima média de seus companheiros - os titulares ainda não estrearam. Em cinco jogos neste Campeonato Carioca, o atacante já estufou as redes cinco vezes. A última delas, na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, nesta quarta-feira.
O camisa 43 é, neste momento, o goleador isolado do Estadual com dois gols a mais do que Gabriel Pec, do Vasco, e João Carlos, do Volta Redonda. Caso Muniz se mantenha no topo, o Flamengo conseguirá algo raro nos últimos anos: fazer um artilheiro formado em sua base.
A última vez que uma cria da Gávea conseguiu tal feito foi com Gaúcho, em 1991, que anotou 17 tentos. Na ocasião, porém, o centroavante - então com 26 anos - já estava em sua terceira passagem pelo clube, após ter defendido equipes como Grêmio, Palmeiras e Boca Juniors, entre outras. Depois dele, o Rubro-Negro teve outros oito artilheiros no Estadual, todos formados fora: Charles Baiano, em 94, Romário, 96, 97, 98 e 99, Edílson, 2001, Vagner Love, 2010, Hernane Brocador, 2013, Guerrero, 2017, Bruno Henrique, 2019 e Gabigol, no ano passado.
Levando em consideração apenas jovens crias da Gávea ainda em início de carreira - o que não era mais o caso de Gaúcho em 1991 -, o "jejum" é ainda mais longo e simbólico. Desde Zico, em 1975, ano de sua primeira artilharia de Carioca - de seis no total -, que o Flamengo não termina a competição com uma prata da casa no topo do ranking de goleadores. Ao menos até agora...

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