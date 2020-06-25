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futebol

Mundo Deportivo: 'A arbitragem não falha para o Real na Liga Espanhola'

Diretor adjunto do diário catalão critica os erros, que ele julga sempre favoráveis ao time de Madri. Desta vez, o lance gerou o primeiro gol Merengue no 2 a 0 sobre o Mallorca...
LanceNet

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Publicado em 

25 jun 2020 às 09:00

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 09:00

Crédito: Gol de Vinicius Júnior que abriu o placar da vitória por 2 a 0 do líder Real Madrid sobre o Mallorca teve início num lance muito polêmico e que volta a gerar insinuações de favorecimento aos merengues JAVIER SORIANO / AFP
A volta dos jogos do Campeonato Espanhol segue nos mostrando o ídilio arbitral com o Real Madrid. Contra Mallorca, foi confirmado que o VARdebebas impõe um respeito reverencial aos árbitros, semelhante ao que ocorre nos jogos no Santiago Bernabéu. A vitória Merengue nasceu de uma falha clara contra o Mallorca. Uma ação clamorosa de Carvajal jogando-se sobre Dani Rodríguez sem que o jogador do Real Madrid tivesse a opção de jogar a bola foi ignorada pelo juiz Melero López e, no seguinte, veio o gol de Vinicius em cima de Reina.Os jogadores de Maiorca protestaram contra a ação do lado branco, mas o árbitro, seguindo instruções do VAR de Iglesias Villanueva, sofreu o gol ratificando a decisão do árbitro diante do estupor geral. E teve mais: a polêmica falta foi repetida apenas uma vez na TV, confirmando que as imagens são colocadas quando é propriado. Como aconteceu com o Eibar, no mesmo estádio, quando após um impedimento não marcado de Benzema, o Madri colocou a vitória de forma questionável. Pouco depois, seria a vez do Valencia ser prejudicado.
A nova ajudinha para o Real Mardid ocorre quando a raiva ainda não diminuiu na Reale Arena em San Sebastián, com a atuação de Estrada Fernández. O árbitro catalão perdoou a expulsão de Casemiro e interpretou as três ações mais polêmicas do jogo sempre em favor do Real, incluindo um gol mal anulado de Januzaj.
NR: Josep M. Artells é diretor adjunto do 'Mundo Deportivo', uma dos jornais parceiros do LANCE! no pool de jornais esportivos mundiais.
DIRECTOR ADJUNTO MDE MAIS:Vinícius Jr. comemora gol e mira sequência vitoriosa no RealHá dois anos, Vinícius Jr se despedia do Flamengo Com golaços de Vinícius Jr. e Sergio Ramos, Real MadridCobiçado pelo Barcelona, goleiro acerta com time da EuropaConheça os maiores goleiros da história do FlamengoEspecialistas analisam o momento do Barça na Liga EspanholaAs maiores torcidas dos principais países do futebol europeuA evolução das maiores torcidas do Brasil entre 1998 e 2020 E MAIS:

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