Mundo Deportivo: 'A arbitragem não falha para o Real na Liga Espanhola'

A volta dos jogos do Campeonato Espanhol segue nos mostrando o ídilio arbitral com o Real Madrid. Contra Mallorca, foi confirmado que o VARdebebas impõe um respeito reverencial aos árbitros, semelhante ao que ocorre nos jogos no Santiago Bernabéu. A vitória Merengue nasceu de uma falha clara contra o Mallorca. Uma ação clamorosa de Carvajal jogando-se sobre Dani Rodríguez sem que o jogador do Real Madrid tivesse a opção de jogar a bola foi ignorada pelo juiz Melero López e, no seguinte, veio o gol de Vinicius em cima de Reina.Os jogadores de Maiorca protestaram contra a ação do lado branco, mas o árbitro, seguindo instruções do VAR de Iglesias Villanueva, sofreu o gol ratificando a decisão do árbitro diante do estupor geral. E teve mais: a polêmica falta foi repetida apenas uma vez na TV, confirmando que as imagens são colocadas quando é propriado. Como aconteceu com o Eibar, no mesmo estádio, quando após um impedimento não marcado de Benzema, o Madri colocou a vitória de forma questionável. Pouco depois, seria a vez do Valencia ser prejudicado.