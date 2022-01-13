Mundial, reforços do Palmeiras, camisa 9... Mancha Verde detalha reunião com Leila Pereira

Nesta quinta-feira, a Mancha Verde, principal organizada do Palmeiras, publicou os detalhes da reunião que teve com a presidente do clube, Leila Pereira. Entre os assuntos debatidos, os representantes da torcida destacaram as contratações, o Mundial de Clubes, o tão sonhado 9 e arquibancada.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Com boa relação com a atual mandatária palmeirense, a Mancha argumentou que pelo diálogo direto que existe entre as partes, não foi necessário organizar um protesto, escrever uma nota oficial ou fazer pressão. Além de dizer que as cobranças começam justamente com o diálogo, mesmo com pontos em desacordo, sendo importante também ouvir o lado do clube sobre os assuntos.

Segundo o texto da organizada alviverde, Leila chegou a dar um nome de um centroavante que está bem encaminhado com o Palmeiras e que chega para fechar o elenco antes da disputa do Mundial de Clubes, cuja preparação foi elogiada pela presidente, que garantiu que tudo está sendo feito para essa disputa, sabendo da importância que isso tem para a história do clube. Além disso, foi informado que todos os reforços passaram pelo aval de Abel Ferreira.Confira a nota completa divulga pela Mancha Verde:

DIÁLOGO

Qualquer cobrança se inicia com o diálogo e nessa quarta-feira, 12, a diretoria da Mancha se reuniu com a presidente Leila Pereira para discutir assuntos importantes envolvendo o Palmeiras: contratações, camisa 9, Mundial de Clubes, entre outros assuntos.

Nós, da diretoria, queremos compartilhar com nossos associados e toda a torcida do Palmeiras tudo o que foi dito nesta reunião.

CONTRATAÇÕES

Indagamos a presidente sobre as contratações que foram feitas até o momento e sobre outras que achamos necessárias.A presidente deixou muito claro que nenhum jogador chega ou sai do Palmeiras sem alinhamento prévio com Abel Ferreira e sua comissão técnica, visto todas as saídas e as chegadas de Lomba, Atuesta, Navarro, Jailson e Murilo.

O clube negociava com zagueiro da seleção mexicana, mas no meio do caminho surgiu o nome do Murilo e Abel optou pela contratação do mesmo.

CAMISA 9

Questionamos também sobre a necessidade da contratação de um 9 para o elenco.Ela nos respondeu que um camisa 9 é o que falta para fechar o elenco e ele está muito próximo. Leila Pereira nos deu um nome e disse que as conversas estão avançadas com o jogador.

OLIVÉRIO JÚNIOR

Um dos assuntos abordados foi a nossa insatisfação com a contratação do assessor Olivério Júnior, principalmente pela ligação dele ao presidente rival.

A presidente rebateu, dizendo que ele é funcionário dela há sete anos e que tem total confiança nele como profissional. Segundo Leila, nesse tempo de 6, 7 anos que trabalham juntos, Olivério nunca desrespeitou a instituição e se mostrou um excelente profissional.

INGRESSOS VENDIDOS EM SP PARA JOGO FORA

Pedimos que, para jogos em que o Palmeiras é visitante, os ingressos sejam vendidos em São Paulo, facilitando a vida da torcida.

Já tivemos problemas com sistema de vendas de ingressos, o que causou transtorno, e temos exemplos de outros clubes que também tiveram o mesmo problema, vide a Galoucura no Paraná contra o Atlético-PR, onde quase toda sua torcida ficou do lado de fora da final da Copa do Brasil.

É importante lembrar que teremos uma final contra eles no mesmo estádio, pela Recopa Sul Americana.

FORÇA DENTRO DA CONMEBOL

Falamos também da importância de trabalharmos politicamente dentro da Conmebol, coisa que nenhum time brasileiro faz.

REUNIÃO CONSELHO ARBITRAL

O conselho arbitral define as regras do campeonato e diversas vezes a Mancha perdeu a oportunidade de fazer grandes festas em jogos importantes por conta de documentos assinados por nossas antigas gestões sem se atentarem a algumas cláusulas que impediam algum tipo de festa na arquibancada.

Explicamos para a presidente que nossos dirigentes precisam se atentar antes de assinar qualquer documento, pois eles podem ser prejudiciais para a torcida e, consequentemente, para o time.Ela demonstrou que ficará atenta nesta questão nos próximos conselhos arbitrais.

GOL SUL

Voltamos ao assunto de mudança da Mancha para o Gol Sul e tudo que estiver ao alcance do Palmeiras será feito para essa mudança. No entanto, temos alguns entraves que precisam ser resolvidos estão avançando.

MUNDIAL DE CLUBES

Por último, mas não menos importante, o MUNDIAL DE CLUBES!A presidente está confiante no trabalho que está sendo realizado. Diariamente ela acompanha o elenco e a comissão técnica, conversa com todos e sabe da importância desse campeonato.

Passamos para ela tudo o que a gente pode e quer fazer para apoiar o time antes do embarque para Abu Dhabi.

O FOCO ESTÁ NO MUNDIAL!

Protesto na frente do CT, notas oficiais e pressão!

Sempre foram necessários para alcançarmos nossos objetivos, ou seja, ter um diálogo, expor nossa opinião e entender o planejamento.

Hoje temos esse diálogo direto, não foi necessário protesto na frente do CT ou nota oficial, mas pressão sempre irá existir.

A nossa reunião foi importante para apontarmos o que entendemos como certo e ouvimos o lado do Palmeiras.Podemos ter um ou outro ponto em desacordo, porém temos a conversa franca e direta.Temos um FOCO e vamos seguir confiando, acreditando e cobrando.

Palmeiras acima de tudo!

Diretoria Mancha Alvi Verde