Mundial de Clubes tem calendário definido pela Fifa; sorteio será nesta segunda-feira!

O Mundial de Clubes irá acontecer entre os dias 3 e 12 de fevereiro de 2022, segundo definiu a Fifa nesta segunda-feira. Às 13h (horário de Brasília), os possíveis adversário de Palmeiras e Chelsea, que entram a partir das semifinais, também serão conhecidos após o sorteio das chaves do torneio. O LANCE! acompanhará o evento em tempo real. O Verdão, atual campeão da Libertadores, busca se redimir após o insucesso na competição na última temporada em que foi eliminado pelo Tigres, do México, na semifinal e perdeu a disputa de terceiro lugar para o Al-Ahly, do Egito. Enquanto isso, a equipe de Thomas Tuchel, atual campeão europeia e líder da Premier League, é o time a ser batido.