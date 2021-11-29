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Mundial de Clubes tem calendário definido pela Fifa; sorteio será nesta segunda-feira!

Torneio que reunirá Palmeiras e Chelsea terá pontapé inicial no dia três de fevereiro e a decisão acontece no dia 12 do mesmo mês. Competição acontecerá nos Emirados Árabes...
LanceNet

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Publicado em 

29 nov 2021 às 09:51

Publicado em 29 de Novembro de 2021 às 09:51

O Mundial de Clubes irá acontecer entre os dias 3 e 12 de fevereiro de 2022, segundo definiu a Fifa nesta segunda-feira. Às 13h (horário de Brasília), os possíveis adversário de Palmeiras e Chelsea, que entram a partir das semifinais, também serão conhecidos após o sorteio das chaves do torneio. O LANCE! acompanhará o evento em tempo real. O Verdão, atual campeão da Libertadores, busca se redimir após o insucesso na competição na última temporada em que foi eliminado pelo Tigres, do México, na semifinal e perdeu a disputa de terceiro lugar para o Al-Ahly, do Egito. Enquanto isso, a equipe de Thomas Tuchel, atual campeão europeia e líder da Premier League, é o time a ser batido.
+ Web Stories: Veja os times que disputarão o Mundial de Clubes
Além de Palmeiras e Chelsea, o torneio irá reunir o saudita Al-Hilal, vencedor da Champions da AFC, o mexicano Monterrey, campeão da Liga dos Campeões da Concacaf, o egípcio Al-Ahly, que conquistou o título da Champions da África, o Al-Jazira, representante dos Emirados Árabes, e o neozelandês Auckland City, representante da Oceania.
Neste Mundial de Clubes, o campeão será inédito. Em duas participações, o Palmeiras saiu com o vice em 1999 e com o 4º lugar em 2022. Por outro lado, o Chelsea também foi derrotado na final em 2012 para o Corinthians e ficou com a segunda colocação.
Crédito: MundialdeClubesaconteceentreosdias3e12defevereiro(Foto:GIUSEPPECACACE/AFP

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