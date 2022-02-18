Multa no Qatar é único impasse para Corinthians fechar com Luis Castro

Esquentou a possibilidade do português Luis Castro assumir o Corinthians. O treinador gostou da proposta apresentada pelo Timão na última quinta-feira (17). Contudo, o profissional está empregado, dirigindo o Al-Duhail, do Qatar, e precisa resolver a sua liberação por lá. A multa rescisória de Luis Castro com a equipe catari é gira em torno de 1 e 1,2 milhão de euros (R$ 5,8 a 6,9 mi aproximadamente). Porém, existe um otimismo de que as partes possam conversar para que o contrato seja rescindido amigavelmente e o treinador fique livre para assinar com o Timão.

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Além do Corinthians, o Botafogo também tem o interesse em contar com o trabalho de Castro. A equipe carioca chegou a fazer uma proposta oficial até antes que o Alvinegro Paulista, mas o projeto apresentado pela direção corintiana agradou o estafe de Luis Castro. O empresário do treinador, inclusive, já está no Brasil.

A parte salarial passou longe de ser entreve, e o Luis aceitou se enquadrar na realidade financeira do Corinthians.

Luis Castro tem 60 anos, foi um zagueiro que atuou em clubes de pequena expressão em Portugal, entre os anos 70 e 90. Iniciou a sua carreira como treinador logo após encerrar a de jogador. Durante 10 anos trabalhou na formação de atletas no Porto, onde dirigiu o clube B. Nos últimos anos treinou o Grupo Desportivo de Chaves, Vitória de Guimarães, Shakhtar Donestsk, da Ucrânia, onde foi campeão nacional, e o Al-Duhail.