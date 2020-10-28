AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Multa de R$ 270 milhões: Miguel Vinícius renova com o Fluminense

Jogador tem quatro gols no ano pela equipe sub-20 e assina novo vínculo com com o Tricolor com validade até 2023...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 16:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 out 2020 às 16:34
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense renovou o vínculo com mais um jogador da base. Agora foi a vez do atacante Miguel Vinícius, promessa de 18 anos que vive sua primeira temporada pelo sub-20 e soma quatro gols. O contrato anterior se encerrava em setembro de 2021. Com o novo compromisso até 2023, o jogador passa a ter multa rescisória de 40 milhões de euros (cerca de R$ 270,2 milhões).
O novo vínculo foi registrado nesta quarta-feira no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O Flu tem feito a renovação e assinatura de contratos profissionais com os jovens da base para evitar perdê-los como foi com Evanilson.
Foi de Miguel o gol da vitória do Fluminense sobre o Vasco, a primeira da equipe na Taça Rio sub-20 no último sábado. Ele já chegou a ser relacionado para a equipe sub-23 no Brasileirão de Aspirantes e entrou por 34 minutos no empate por 1 a 1 com o Coritiba.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Zani Bauer, Mirian Pedroni, Raquel Baroni, Roberta Furtado e Flávia Abaurre
Roberta Furtado comanda Festa Julina de Fradinhos com Luiz Massa e Trio de Forró
Boneca Natasha
Boneca Natasha e o corpo negro como alvo
Caso Araceli
Após cinco décadas, advogados apontam sumiço de documentos do Caso Araceli

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados