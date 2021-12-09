Muller sobre Barcelona: 'Não consegue lidar com a intensidade do futebol de ponta'

Thomas Muller, autor do primeiro gol da vitória do Bayern de Munique sobre o Barcelona pela Champions League na última quarta-feira, não acredita que os culés estejam no nível das principais equipes da Europa. Em entrevista após a partida, o alemão afirmou que o clube catalão não possui a mesma intensidade.- Tecnicamente, eles têm tudo. Eles possuem bons jogadores tecnica e taticamente. Mas não conseguem lidar com o nível de intensidade do futebol de ponta.

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O Barcelona decepcionou durante toda a trajetória na principal competição do Velho Continente. Em seis partidas realizadas, o clube conseguiu vencer apenas do Dínamo Kiev, mas anotou apenas dois gols em todo o torneio e terminou com o 3º pior ataque da competição.

Com a eliminação da Champions League, os culés terão a oportunidade de disputar a Liga Europa. O sorteio do confronto mata-mata que precede a fase de oitavas de final acontece na próxima segunda-feira.