Muito mais do que o Octa: Flamengo encara o São Paulo para confirmar 'nova era de títulos' do clube

Crédito: Marcelo Cortes / CRF

Não é apenas o bicampeonato brasileiro que está em jogo para o Flamengo nesta quinta-feira, contra o São Paulo no Morumbi. Na defesa do título, Hugo Souza, Filipe Luís, Gerson, Gabigol & Cia dependem apenas deles mesmo para colocarem seus nomes mais uma vez na história do clube e, como o treinador Rogério Ceni destacou ao jogadores, darem início a uma "era de conquistas".

- Como vocês querem ser lembrados aqui dentro? Campeões vocês já são. Ganharam tudo. Vocês querem ser lembrados por um ano de títulos ou por uma era de títulos? Alguém que mudou o patamar do clube de verdade? Que colocou um, dois três anos? Vocês foram os responsáveis pela mudança do futebol brasileiro. Por um ano ou por uma era? - disse Rogério Ceni ao elenco do Flamengo antes da partida contra o Internacional, no vestiário do Maracanã.

O confronto decisivo entre São Paulo e Flamengo, às 21h30 desta quinta-feira, tem transmissão em tempo real do LANCE!. Confira a classificação completa!:> Confira a classificação completa e simule a rodada final do Brasileirão!A base do atual time foi formada em 2019, com as chegadas de Rodrigo Caio, Gabriel Barbosa, Bruno Henrique e Arrascaeta, no início do ano, e Gerson e Filipe Luiís, que chegaram na metade daquela temporada. Diego Alves, Willian Arão, Everton Ribeiro e Diego Ribas são os com mais tempo de casa, entre os principais nomes. Isla e Gustavo Henrique, entre outros, se integraram ao elenco a partir de 2020, assim como jovens vindos da base, como Hugo Souza.

Assim, este grupo está prestes a encerrar sua segunda temporada pelo clube, e já são seis títulos conquistados: dois Cariocas (2019 e 2020), Brasileirão e a Libertadores de 2019, a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil de 2020.

O Flamengo só conquistou um bicampeonato brasileiro uma vez, com os títulos de 1982 e 1983, sob o comando de Leandro, Júnior, Andrade, Adílio, Zico & Cia. Desde que o Brasileirão passou a ser disputados em pontos corridos, apenas o São Paulo - tri em 2006, 2007 e 2008 - e o Cruzeiro - bi em 2013 e 2014 -, o que comprova a grandiosidade do feito que o time de Rogério Ceni pode alcançar.