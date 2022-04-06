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'Muito especial e gratificante', disse Igor Paixão sobre título do Paranaense

Vice-artilheiro da temporada 2022 pelo Coxa também fez projeção para estreia no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

06 abr 2022 às 15:39

Publicado em 06 de Abril de 2022 às 15:39

Depois de participar ativamente da campanha na Série B do Brasileirão onde o Coritiba carimbou sua volta à elite, o atacante Igor Paixão se consolidou ainda mais como peça importante do elenco ao ajudar a equipe a levantar a taça do Paranaense.>Receba as principais notícias do esporte em tempo realVice-artilheiro da equipe na disputa da temporada até então com sete gols em 18 compromissos, tendo dois a menos do que Léo Gamalho, Igor ressaltou a importância de levantar uma taça que não ia para a galeria de troféus do Verdão desde 2017:
- Conquistar o Campeonato Paranaense com este clube é muito especial e gratificante, fico muito feliz de ter contribuído com os gols na final e o mais importante, dar essa alegria ao nosso torcedor que merece muito! Nosso grupo esteve unido durante toda a competição e focados nesse objetivo que era o título, conseguir cumpri-lo aumenta ainda mais nossa confiança para a sequência da temporada.
Depois de passada a disputa do estadual, o clube do Alto da Glória terá, até o fim do ano, a Copa do Brasil e o Brasileirão. Sendo que, no último dos citados, a equipe estreia no domingo (10), às 11h (de Brasília), na capital paranaense, diante do Goiás.
- Estamos preparados e confiantes para a continuidade da temporada. Seguimos na disputa da Copa do Brasil e temos o Brasileirão, que se inicia nessa semana. Será uma partida difícil, contra a equipe do Goiás, mas começar a competição com uma vitória dentro de casa seria muito importante para o nosso grupo. Vamos em busca dos três pontos e espero contribuir para isso - concluiu o atacante.
Crédito: Divulgação/Coritiba

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